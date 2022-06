Çmontimi i grupit të marijuanës në Spanjë, dalin pamjet e mega-operacionit ku u arrestuan dhe shqiptarë (VIDEO)

Mossos d’Esquadra dhe Shërbimi i Mbikëqyrjes Doganore të Agjencisë së Taksave kanë çmontuar “një nga rrjetet më të mëdha kriminale” në Katalonjë, për kultivim të marijuanës dhe shitje të saj në rajone të tjera evropiane, me kapacitetin për të prodhuar 1,275 kilogramë të kësaj droge çdo vit.

Në një mega-operacion policor të kryer në komuna të ndryshme katalanase më 24 maj, ata arrestuan 56 persona, mes tyre dhe shqiptarë, 90% e të cilëve nuk kishin dosje policore, dhe kryen 37 kontrolle, njoftoi policia katalanase në një deklaratë këtë të enjte.

Gjithashtu, ata çmontuan 24 plantacione, ndërhynë në më shumë se 22600 bimë dhe 166 kilogramë sytha të përgatitura për shitje dhe sekuestruan gjithsej 225.765 euro cash, një armë gjahu, një revole me fishekë të vërtetë, një pistoletë me ajër të ngjeshur dhe armë të ndryshme me tehe.

Hetuesit llogaritin se organizata kishte kapacitet të prodhonte 1275 kilogramë marijuanë në vit, çmimi i shitjes së së cilës do të shkonte në 3.1 milionë euro, siç kanë konstatuar në bazë të bimëve të sekuestruara.

Hetimi filloi në maj 2021 për shkak të njoftimit për aktivitete të mundshme kriminale në një anije në Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) dhe është mbikëqyrur nga Gjykata Qendrore e Udhëzimit 1 të Gjykatës Kombëtare.

Në aksion morën pjesë edhe 50 teknikë të Endesa-s, të cilët konkluduan se kishte parregullsi në 28 nga 29 lokacionet e hetuara dhe vlerësuan vlerën e energjisë së mashtruar në një milion e gjysmë euro.

Shpërndarja e drogës

Të korrat e organizatës kriminale të shpërbërë u shpërndanë në të gjithë Katalonjën për të “mbajtur aktive strukturën e prodhimit dhe shpërndarjes në rast të një ndërhyrjeje të policisë lokale”.

Të gjithë ata u përqendruan në “figurën e një elektricisti profesionist”, i cili i lidhi me stacionet e furnizimit dhe projektoi instalimet e ujitjes dhe ndriçimit, të cilat kombinonin sistemet e zakonshme të ndriçimit me ato të tjera më pak të shpeshta, për shembull me dritat LED.

Ato ndodheshin në prona të marra me qira ligjërisht me vlerë 1500 dhe 2500 euro dhe drejtoheshin nga “kopshtarë” të ardhur nga jashtë enkas për t’i mirëmbajtur dhe mbrojtur, të cilët jetonin në kushte të kontrolluara dhe në kushte shumë të pasigurta.

Policia katalanase ka theksuar se “biznesi i marijuanës vazhdon të zërë rrënjë fuqishëm në Katalonjë” dhe ka vënë në dukje se fillimisht grupet kriminale ndërkombëtare janë të përkushtuara për blerjen e drogës, duke e konsideruar atë një treg ideal dhe më pas vazhdojnë me kultivimin e saj.

Ai ka shpjeguar se organizatat përdorin blerjet legale të pronave dhe bizneseve për të pastruar paratë e përfituara dhe se një pjesë e fitimeve investohen jashtë vendit./albeu.com