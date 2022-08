Çmimet rekord “thyejnë në mes” shqiptarët gjatë korrikut: Buka, qumështi dhe vaji kthehen në luks (FOTO LAJM)

Konsumatorët shqiptarë janë duke u përballur me një rritje të madhe të çmimeve, të cilat nuk dinë të ndalen. Sipas të dhënave të sapopublikuara nga INSTAT, rritja e çmimeve vijoi edhe gjatë muajit korrik, madje me një trend edhe më të shpejtë krahasuar me qershorin.

Në tërësi, çmimet u rriten me 7.5 për qind sipas INSTAT gjatë korrikut, ndërkohë që shtrenjtimi më i madh u vërejt te ushqimet, të cilat u shtrenjtuan me gati 14 % vetëm gjatë muajit të shkuar.

Në këtë grup, pra të ushqimeve, vetëm buka është shtrenjtuar me 20%, vaji dhe yndyrnat me 30%, kurse bulmeti me 18 %.

Mes ushqimeve që kanë pësuar rritje të fortë të çmimit janë edhe mishi me 9 për qind, sheqernat me 15.4 për qind, etj.

Sa i përket transportit, shtrenjtimi i karburanteve është ndjerë shumë në xhepat e konsumatorëve, për të cilin INSTAT thotë se është shtrenjtuar me gati 20% vetëm në korrik. /abcnews.al