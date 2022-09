Çmimet e apartamenteve arritën deri 5 mijë euro nga pritshmëritë e ndërtuesve për amnistinë fiskale

Shtrenjtimi i çmimeve rreth 40% më shumë se 2021 i apartamenteve të reja që po ndërtohen në Tiranë sipas aktorëve të tregut është ndikuar edhe nga pritshmëritë e ndërtuesve për miratimin e draftit të amnistisë fiskale.

Ylli Sula CEO i grupit mediatik “Çelësi” dhe i indeksit “Keydata” teksa analizon nivelin aktual të çmimeve të apartamenteve tha për “Monitor” se dy janë faktorët që kanë ndikuar te shtrenjtimi, rritja e çmimeve të materialeve të ndërtimit dhe pritja për miratimin e amnistisë fiskale.

“Çmimet e apartamenteve janë të larta, pasi ndërtuesit kanë pritshmëri për efektet që do të ketë amnistia fiskale. Ata që kanë para informale do të nxitojnë t’i investojnë.

Duke qenë se interesat e depozitave janë të ulëta, ndërsa në pasuri të paluajtshme normat e fitimit janë më të lartë, paratë që priten të formalizohen do të investohen për blerje të apartamenteve. Drafti i amnistisë fiskale lejon deklarim vullnetar të një pasurie me vlerë monetare deri 2 mln euro, duke përfshirë edhe shtetas shqiptarë që jetojnë në emigracion”, pohon ai.

Sula shton se nëse nuk do të miratohet amnistia fiskale ajo pjesë e blerësve që paguajnë me cash do të tërhiqen, çka do të ndikojë te rënia e kërkesës dhe ulja e shitjeve. Sipas tij flluska e çmimeve të apartamenteve do të ndodhte që në fund të këtij viti duke vijuar edhe 3 mujorin e parë të 2023.

Nga vëzhgimi në terren i “Monitor”, çmimet e apartamenteve të reja që po ndërtohen në kryeqytet janë rritur 100 deri në 300 euro për metër katror, si në zonat e periferisë, edhe në qendër.

Rritje të çmimeve këtë vit ka edhe në ndërtimet e reja në zonën e “Ali Demit”. Çmimet e reja që po ndërtohen në këtë zonë nga kompania “Kika Konstruksion” janë 1,000 euro/m². Në këtë zonë, vjet apartamentet janë shitur 900 euro/m². Ndërsa çmimi i apartamenteve të reja që kompania po ndërton në zonën pranë Burgut 313, është 1,100 euro/m².

Komuna e Parisit vijon të shënojë rritje të lartë të çmimeve të apartamenteve të reja për këtë vit, që fillojnë nga 1700-1800 euro/m2. Në ndërtimin buzë rrugës, që nisi këtë vit, çmimet e shitjes sipas ndërtuesit të objektit nisin nga 2,200 euro për metër katror.

Në qendër kanë nisur punën shumë projekte luksoze apo kulla, çmimet e të cilave për vitin 2022 kanë arritur deri në 5,000 euro/m².

Sipas të dhënave të Open Data të Bashkisë së Tiranës, lejet e ndërtimit në kryeqytet gjatë vitit 2021 janë rritur me 10% krahasuar me lejet e dhëna në vitin 2020.

Bashkia Tiranë gjatë vitit 2021 ka miratuar gjithsej 218 leje ndërtimi për ndërtesa të reja nga të cilat 167 për banesa dhe 51 për ndërtesa të tjera. Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja gjatë vitit 2021 është rreth 1,459,420m², nga 1,044,012 m² të miratuara gjatë vitit 2020, duke shënuar rritje me 415,408 m². Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa gjatë vitit 2021 shkon mbi 49 miliardë lekë. Ky fond është siguruar vetëm nga klientët privatë.

Në lejet e miratuar për banesat e reja 46% të tyre e zënë me tre ose më shumë kate, ndërsa përsa i përket lejeve të miratuara për ndërtesat e tjera (hotele, ndërtesa tregtare etj) 47% të lejeve e zënë lejet e miratuara për ndërtesa industriale. Gjatë vitit 2021, 88% e sipërfaqes së ndërtuar ka qenë për banesa. Kategoria e banesave me tre ose më shumë kate zë dhe sipërfaqen më të madhe të ndërtuar rreth 79% të totalit.

Gjatë vitit 2021 thuajse janë dyfishuar lejet e ndërtimit të dhëna për kategorinë banesa me një kat si dhe dyfishuar lejet e ndërtimit të dhëna për kategorinë Rezidenca për komunitetet.

Tendenca ka vijuar edhe në gjysmën e parë të këtij viti. Sipas INSTAT, Sipas të dhënave të INSTAT, në kryeqytet, për periudhën janar- qershor 2022 është dhënë një sipërfaqe prej gati 1.2 milionë metra katror, me një rritje prej 45% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ose sa 85% e gjithë sipërfaqes së dhënë në vitin 2021.

Rritja ka ardhur nga sipërfaqja e lartë që u dha në tremujorin e parë prej 800 mijë metrash katror. Ndërsa në 3 mujorin e dytë ritmet u ngadalësuan dhe u dhanë 388 mijë metra katror leje, që gjithsesi ishin 4% më të larta sesa e njëjta periudhë e një viti më parë.

Sipërfaqja e dhënë për leje ndërtimi vetëm në 6 mujorin e parë të vtit i korrespondon një vlere prej 42 miliardë lekë, apo rreth 350 milionë euro. /monitor