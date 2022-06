Ç’lloj raketash po prodhon Turqia për dronë?

Gurcan Okumus, drejtor i Institutit të Kërkimit dhe Zhvillimit të Industrisë së Mbrojtjes (SAGE) në Këshillin Turk të Kërkimit Shkencor dhe Teknologjik (TUBITAK), tha se kërkesa për produkte të industrisë së mbrojtjes po rritet dita ditës nën ndikimin e zhvillimeve ciklike.

Duke theksuar se si institut mbështesin vazhdimisht projektet aktuale dhe iniciojnë kërkime dhe zhvillime të reja të industrisë turke të mbrojtjes, Okumus tha se ROKETSAN vazhdon prodhimin serial të raketave të lundrimit SOM dhe se studimet për përmirësimin e aftësive të raketave ekzistuese po vazhdojnë.

“Në kuadër të këtij projekti janë bërë testime të suksesshme. Ne kemi arritur një fazë të rëndësishme në projektin SOM-J. Kanë filluar edhe testet e përdorimit në avionët F-16, si dhe testet e gjuajtjes me precizion. SOM-J është një projekt që na intereson sepse është një raketë lundrimi që mund të lëshohet nga mjete ajrore pa pilot. Së shpejti presim rezultatet përfundimtare dhe mund të themi se projekti është në fazën finale”, tha Okumus.

Ai tha se janë duke u zhvilluar testimi i raketave ajër-ajër dhe shtoi se Turqia po përgatitet për prodhimin serial të këtyre raketave.

Turqia ka nisur gjithashtu një projekt për të zhvilluar një lloj tjetër rakete të quajtur Gokhan.

Aftësi të reja të grupeve udhëzuese

Duke vënë në dukje se kompletet e drejtimit të raketave përdoren gjerësisht në operacione të ndryshme, Okumus tha se lufta në Ukrainë ka treguar se rezervat e municioneve po shkrihen me shpejtësi, duke shtuar se Turqia po punon intensivisht për të zhvilluar dhe prodhuar sisteme drejtimi gjithnjë e më të avancuara.

“Ne vazhdojmë të punojmë në kompletet udhëzuese HGK-82 dhe HGK-83, për të përmirësuar lazerët e tyre dhe sensorët dhe gjurmuesit e tjerë, antenat kundër bllokimit dhe për të përmirësuar performancën e tyre të përgjithshme. Kompletet udhëzuese do të përdoren gjithashtu si armë për dronët tanë të rinj me kapacitet të lartë,” tha Okumus.

Kuzgun (korbi) pret urdhrat e para

Okumus tha se projektet turke të municionit në lidhje me mjetet ajrore pa pilot po përparojnë gjithashtu dhe ai theksoi rëndësinë e projektit të zhvillimit të municioneve modulare Kuzgun (korbi).

“Jemi shumë afër porosive të para”, tha Okumus.

“Kemi intensifikuar punën për Kuzgun për lëndë djegëse të ngurtë dhe do ta testojmë nisjen e tij nga një mjet detar. Deri në fund të këtij viti, do të shohim të lëshohet Kuzgun nga një mjet detar pa pilot dhe në vitin 2023 do të bëjmë përparim të dukshëm në modelin turbojet. Puna po vazhdon për zhvillimin e Kayi, të cilin ne e quajmë Kuzgun e vogël“, tha Okumus.

Bozok, gjithnjë e më efektiv dhe me rreze më të gjatë

Duke theksuar se Turqia ka përfunduar testimin dhe ka filluar prodhimin masiv të municioneve për dronë në kuadër të projektit Bozok, Okumus tha se municioni ka një kokë luftarake depërtuese dhe se ende po punohet për të përmirësuar efikasitetin e tij.

“Ne po punojmë gjithashtu në zbatimin e diapazonit. Në Bozok ka pasur të shtëna që kanë kaluar 15 kilometra. Qëllimi ynë është diapazon edhe më i madh”, tha Okumus.