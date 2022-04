Çliroi fshatin në Ukrainë, momenti prekës kur ushtari takon familjen (VIDEO)

Një video e një ushtari ukrainas që ka takuar familjen e tij pas çlirimit të fshatit nga pushtuesit rusë, është bërë virale në rrjetet sociale.

Videon e ka shpërndarë aktivistja ukrainase për të drejtat e njeriut, Oleksandra Matviichuk.

Pamjet janë filmuar në Nova Basan pasi u rimor nga forcat ukrainase.

Katerina Sergatskova, kryeredaktore e uebsajtit të lajmeve me bazë në Kiev Zaborona Media, ndau videon në Twitter, duke shkruar: “Kjo është ajo për të cilën luftojnë ukrainasit. Për familjet e tyre, për shtëpinë e tyre. Për dashurinë dhe lirinë.”/albeu.com/

Touching video. My colleague Dmytro Stretovych, who joined the Ukrainian army, came to his parent’s house after the liberation of Nova Basan’. His parents survived after month of Russian occupation. This is happiness. I wish all Ukrainian families to feel it. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ceS7cVfhD4

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 4, 2022