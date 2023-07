Clinton në Shqipëri, ambasada amerikane i uron mirëseardhjen: Moment domethënës!

Ish-presidenti amerikan Bill Clinton ka mbërritur në Shqipëri në vizitën e tij të parë në vendin tonë.

Ai është pritur në aeroport nga kryeministri Edi Rama, i cili ka ftuar qytetarët te kryeministria për ceremoninë e mikpritjes.

Ndërkohë, edhe ambasada amerikane në Shqipëri i ka uruar mirëseardhjen Clinton-it në Tiranë.

Në një postim në Twitter, vizita e tij cilësohet si një moment domethënës në marrëdhëniet mes dy vendeve,

“Mirë se erdhe në Tiranë President Clinton! Vizita e parë e ish-Presidentit në Shqipëri është një moment domethënës në miqësinë e qëndrueshme mes vendeve tona”, shkruhet në postim.

Welcome to Tirana, President Clinton! The former President’s first visit to Albania is a significant moment in the enduring friendship between our countries. 🇺🇸🇦🇱 pic.twitter.com/Fh8eWQsxy4

— USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) July 3, 2023