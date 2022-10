Cilat janë shenjat paralajmëruese se Vladimir Putin mund të përgatitet për përdorimin e armëve bërthamore?

Pavel Podvig, një ekspert për forcat bërthamore ruse, tha për Uri Friedman-in e “The Atlantic” se Kremlini do të konsideronte përdorimin e armëve bërthamore vetëm nëse do të përballonte një sulm që kërcënonte ekzistencën e shtetit rus. Kjo mund të përfshijë nëse tokat e aneksuara së fundmi fillojnë të rrëshqasin nga kontrolli i saj dhe të bëjnë që Putini të kalojë nga një doktrinë mbrojtëse në një plan sulmi më sulmues.

Një fitore e plotë e Ukrainës dhe kërcënime ndaj pushtetit të Putinit në shtëpi

Putini mund t’i kthehet armëve bërthamore nëse mendon se ushtria e tij fatkeqe do të shkojë në një disfatë plotësisht poshtëruese.

Mattheë Kroenig, i cili shërbeu në Departamentin e Mbrojtjes dhe komunitetin e inteligjencës në administratat e Bush, Obama dhe Trump, po gjurmon “forcën e Putinit në shtëpi” dhe tha “nëse do të shihnim më shumë elita ruse që kthehen kundër tij ose e kritikojnë publikisht atë”, Putin “mund të kërkojë përdorimin bërthamor si një mënyrë për të luajtur kumar për ringjalljen, për të ndryshuar bisedën dhe për të treguar se ai është një udhëheqës i fortë”.

Lëvizjet e armëve nga magazinimi në fushë

Konsensusi i përgjithshëm është se Putini nuk do të përpiqej për llojin e armëve me rreze të gjatë shkatërrimi të qytetit që ishin kaq të spikatura gjatë Luftës së Ftohtë, por në vend të kësaj do të përdorte disa nga 2000 armët taktike bërthamore të vendit, të cilat janë me rreze më të shkurtër dhe më pak shpërthyese, dhe i projektuar për përdorim në një fushë beteje. Por këto armë do të duhet të zhvendosen nga magazinimi, dhe nuk ka asnjë provë që kjo është bërë ende.

Komunikimet e përgjuara

Megjithëse studiuesit me burim të hapur nuk kanë asnjë mënyrë për të monitoruar komunikimet ruse, qeveria amerikane mund të zgjedhë të publikojë çdo inteligjencë që mbledh që sugjeron se përdorimi i armëve bërthamore është në prag.

Zyrtarët e SHBA dhe aleatët kanë thënë vazhdimisht në javët e fundit se nuk kanë zbuluar shenja të përdorimit të afërt bërthamor rus.

Kroenig tha për The Atlantic: “Është e mundur, mendoj, që ne sapo fillojmë të shohim re kërpudhash në Ukrainë, por mendoj se kjo ka më pak gjasa se sa që ne të marrim një lloj paralajmërimi.”/Skynews-albeu.com