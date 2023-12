​Cilat aftësi do të kërkohen në vitin 2024?

Komunikimi

Vendimmarrja

Lidershipi

Shembuj të aftësive teknike përfshijnë:

Prodhimi i videove

Shkrimi i kopjeve

Menaxhimi i projektit

Gjuhë të huaja

Dizajn grafik

Futja e të dhënave

Optimizimi i motorit të kërkimit (SEO)

Zdrukthëtari

7 aftësitë e fuqisë që kërkohen në vitin 2024

Megjithëse çdo kombinim i aftësive të fuqisë mund të ndihmojë në përmirësimin e vendeve të punës të punonjësve tuaj, disa konsiderohen kritike, veçanërisht në vitin 2024. Këtu janë shtatë në të cilat mund të dëshironi të fokusoheni me punonjësit tuaj në 2024 dhe për të ardhmen e parashikueshme:

1.Komunikimi

Çdo punë kërkon komunikim në një nivel, duke përfshirë të folurin, dëgjimin aktiv, gjuhën e trupit, vëzhgimin, video-telefonatat, dërgimin me email, krijimin e dokumenteve dhe shumë më tepër. Me globalizimin dhe punën në distancë, të dish se si të komunikosh mirë, personalisht dhe virtualisht, me njerëzit në mbarë botën është më e rëndësishme se kurrë. Një punonjës që mund të shprehë qartë mendimet dhe idetë e tij është shumë i rëndësishëm për kompaninë, ashtu siç është një punonjës që dëgjon mirë dhe kupton atë që njerëzit e tjerë kanë për të thënë.

2.Shërbimi ndaj klientit

Studimi Pearson e thekson shërbimin ndaj klientit si një nga pesë aftësitë e dëshiruara më të mira të fuqisë në botë. Një raport nga Salesforce zbuloi se 90 përqind e klientëve thonë se shërbimi që ata marrin është po aq i rëndësishëm sa produkti që blejnë. Për këtë arsye, shumë organizata raportojnë se nevoja për punonjës me aftësi të forta për shërbimin ndaj klientit është në rritje në vitin 2024. Kur një klient ka një përvojë të këndshme me ndonjë anëtar të stafit tuaj, kjo mund të ndihmojë në ndërtimin e besnikërisë dhe mund të gjenerojë klientë të rinj përmes komunikimit verbal apo në internet.

3.Udhëheqja

Derisa jo çdo punonjës aspiron për një pozicion drejtues, marrja e një roli udhëheqës është jetik në të gjitha departamentet dhe nivelet e fuqisë punëtore, duke e bërë atë një aftësi kritike të fuqisë për kohët moderne dhe një aftësi të dëshirueshme për punëtorët e rinj. Të kesh liderë të shpërndarë në të gjithë ekipin tënd mund të frymëzojë anëtarët e tjerë, të shtojë kreativitetin dhe inovacionin dhe t’ju ndihmojë të qëndroni konkurrues.

4.Vendimmarrja

Çdo organizatë ka nevojë për punonjës që marrin vendime të mira, dhe në disa raste, ju keni nevojë për punonjës që marrin vendime të shpejta. Ndihma e punonjësve për të krijuar besim në të gjitha fushat e punës së tyre mund t’i shtyjë ata të marrin vendime më të mira. Sa më shumë punonjës që mund të marrin vendime vetë në kohën e duhur, aq më efikase dhe konkurruese mund të jetë kompania juaj.

5.Zgjidhja e problemeve dhe të menduarit kritik

Të jesh një zgjidhës i mirë i problemeve zakonisht do të thotë të dish se si të identifikosh një problem dhe të kalosh nëpër një sërë hapash për të zhvilluar një zgjidhje. Nga punonjësit e nivelit fillestar deri tek drejtuesit tuaj, ata që mund të zgjidhin problemet në mënyrë të pavarur shpesh bëhen mendimtarë më kritikë, duke çuar në performancë më të mirë të përgjithshme të punës. Të qenit një mendimtar kritik i lejon punonjësit tuaj të kuptojnë më mirë një problem dhe të aplikojnë logjikën dhe arsyen.

6.Bashkëpunimi dhe puna në grup

Me shumë punonjës që punojnë në distancë ose duke mbajtur orare hibride, aplikimi i aftësive të bashkëpunimit dhe punës në grup mund të jetë i ndërlikuar, por ato janë më të rëndësishme se kurrë. Krijimi i ekipeve të individëve me prejardhje unike mund ta ndihmojë organizatën tuaj të zgjidhë problemet më shpejt, të rrisë inovacionin dhe ekipi të jetë më efikas.

7.Inteligjenca emocionale

Derisa një ekuilibër pozitiv midis punës dhe jetës bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për punonjësit në mbarë botën, po ashtu rritet edhe nevoja për inteligjencë emocionale. Kjo ka të bëjë me mënyrën se si një person kontrollon emocionet e tij. Sipas Mental Health America, inteligjenca emocionale përfshin pesë fusha kryesore.

Vetëdija

Vetërregullimi

Motivimi

Empatia

Aftësitë sociale

Të zotërosh inteligjencën emocionale do të thotë të pranosh se nuk mund të kontrollosh se si veprojnë njerëzit e tjerë, por mund të kontrollosh se si reagoni ju. Kjo mund t’i ndihmojë punonjësit tuaj me çështje të ndryshme, duke filluar nga menaxhimi i stresit deri te puna me klientët e zemëruar.