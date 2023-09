Çifti në pistë duke kërcyer, fishekzjarrët shkaktuan zjarrin, dalin pamjet e tmerrit ku humbën jetën 114 dasmorë

Dalin pamjet nga zjarri i frikshëm që përfshiu sallën e një restoranti ku po mbahej një ceremoni martesore në Irak, ku humbën jetën tragjikisht 114 persona.

Videoja fillon me pamjet e të porsamartuarve duke kërcyer në pistën e vallëzimit, ndërsa rreth tyre janë ndezur fishekzjarrë dhe askush nuk e dinte se çfarë do të ndodhte më pas.

Në pamje shihet se si nga fishekzjarrët ka marrë flakë tavani dhe më pas zjarri është përhapur në të gjithë lokalin.

Could you imagine being at this wedding?

A new video has been released showing the very moment that a fire started at the Iraq wedding this past Thursday in the northern province of Nineveh.

Sadly, over one hundred people lost their lives, and many more suffered injuries after… pic.twitter.com/rThQrTHJAm

