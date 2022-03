Chelsea dhe PSG në “luftë” për sulmuesin e Manchester City

Ky sezon mund të shënojë fundin për Ángel Di María, i cili ka pasur një karrierë fantastike me Paris Saint-Germain. Megjithatë, në moshën 34-vjeçare, duket sikur klubi kryeqytetas është gati të kthejë faqen dhe të mbushë boshllëkun e lënë pas largimit të argjentinasit.

Sipas “Foot Mercato”, gjigantët francezë mund të shikojnë Riyad Mahrez me joshjen e kthimit të 31-vjeçarit në shtëpi. Sulmuesi i Manchester City u rrit në periferi të Parisit, kështu që ata duan një lojtar të qytetit të lindjes për të mbushur boshllëkun e Di Marías.

Megjithatë, raporti shton se skuadra e Ligue 1 nuk është e vetme në ndjekjen e Mahrezit, kontrata e të cilit skadon në vitin 2023. Chelsea është klubi tjetër që shpreson ta mbajë algjerianin në Premier League, por që e sjell atë në Londër.

Media franceze shton se Manchester City mund të jetë i gatshëm të lërë Mahrez të largohet nga një ofertë nga 30 deri në 40 milionë euro. Megjithatë, me një vit të mbetur nga marrëveshja e tij, do të jetë interesante të shihet nëse PSG do të bëjë një ofertë për të përmbushur këto kërkesa./ h.ll/albeu.com