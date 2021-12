Çfarë u diskutua? Ali Ahmeti takon për herë të fundit Zoran Zaevin

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka takuar kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti, pak kohë para dorëzimit të detyrës.

Mendohet se kreu i BDI-së pritet të njoftohet nga Zaev mbi marrëveshjen e arritur me Alternativën dhe partnerët e tjerë të LSDM-së.

Gjithashtu objekt i diskutimit do të jenë edhe postet ministrore e drejtoritë që do marrë e do lërë BDI.

Kujtojmë se BDI hoqi dorë nga Ministria e Informatikës, MEPSO dhe drejtoritë e tjera.

BDI mësohet të ketë kërkuar Ministrinë e Bujqësisë, ndërsa në zëvendësim të MEPSO-s, pritet të marrë Doganat dhe Agjencinë e Punësimit./albeu.com/