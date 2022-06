Çfarë të bëni dhe mos të bëni nëse ju pickon një kandil deti në plazh

Këtë verë duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm pasi kandil deti vjollcë tashmë është shfaqur në plazhe.

Kandil deti vjollcë konsiderohet si një nga llojet më të rrezikshme të kandil deti në Mesdhe dhe thumbimi i tyre është i dhimbshëm për shkak të neurotoksinës që kanë.

Simptomat pas kontaktit, pickimi i kandil deti mund të jetë dhimbje si djegie, shpesh skuqje e rëndë e lëkurës dhe në disa raste shfaqja e gjurmëve të kandilit të detit, nauze, rënie presioni, takikardi, dhimbje koke, të vjella, diarre, bronkospazmë, gulçim.

Po çfarë të bëni nëse ju kafshon?

Lajeni me kujdes me ujë të detit, pa e fërkuar zonën e pickimit.

Nëse është e disponueshme, aplikoni një përzierje të ujit të detit dhe sodës së bukës për dy minuta për të ndaluar çdo sekretim shtesë të toksinave që mund të jenë të pranishme në trup.

Përdorni një kartë plastike ose krediti për të hequr çdo mbetje të kandil deti nga trupi juaj.

Aplikoni akullin në thumbim për 5-15 minuta. Akulli apo edhe një pije freskuese e ftohtë (jo në kontakt të drejtpërdrejtë me lëkurën, mbështilleni me një bluzë ose peshqir) do të qetësojë zonën.

Nëse dhimbja vazhdon, konsultohuni me një mjek ose farmacist për të përshkruar ilaçe kundër dhimbjeve ose kremra anti-inflamatore.

Çfarë të mos bëni?

Mos përdorni ujë të freskët

Mos përdorni alkool

Mos përdorni amoniak./albeu.com