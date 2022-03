“Çfarë s’është në rregull me ty, Serbi?”! Bota shikon me çudi protestat pro-ruse në Beograd

Në qendër të Beogradit kanë shpërthyer protestat pro-ruse, të organizuara nga grupe politike të krahut të djathtë ekstrem.

Këto protesta që kanë shpërthyer sonte, janë parë me çudi, pasi që pikërisht në këtë kohë, protesta të shumta gjithandej botës po organizohen kundër Rusisë, pas pushtimit të Ukrainës.

Korrespondenti i Wall Street Journal, Bojan Pancevski ka komentuar këto protesta, duke thënë se grupet e djathta në Serbi kanë mbledhur një turmë të madhe për ta mbështetur agresionin rus.

While people in Russia protest against Vladimir Putin, there are pro-Russian protests in Serbia.pic.twitter.com/BCMlgZI2N3

— Ivana Stradner 🇺🇦 (@ivanastradner) March 4, 2022