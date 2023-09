Çfarë problemesh me shëndetin mund t’ju shkaktojë myku në shtëpi

Myku në shtëpi nuk është një problem i pazakontë. Megjithatë, duhet të trajtohet menjëherë dhe në mënyrë efektive, nga njëra anë sepse është një rrezik për integritetin e shtëpisë dhe nga ana tjetër sepse mund të shkaktojë probleme të rëndësishme shëndetësore.

Në këtë pikë është e nevojshme të thuhet se myku është i ndryshëm nga njollat ​​që mund të lihen nga një defekt hidraulik dhe një rrjedhje uji. Por është e sigurt që rrjedhja e ujit do të çojë në rritjen e mykut nëse nuk trajtohet. Në çdo rast, ne duhet të dimë dallimet në mënyrë që të reagojmë në përputhje me rrethanat.

Myku shkaktohet nga kërpudhat që lulëzojnë në një mjedis me lagështi. Në varësi të llojit dhe mjedisit, myku (veçanërisht myku nga rrjedhjet e ujit) mund të marrë nuanca të bardha, jeshile ose të zezë. Mund të shfaqet në njolla dhe të ndryshojë ngjyrën me kalimin e kohës. Në të kundërt, dëmtimi i rrjedhjes së ujit është zakonisht me ngjyrë të verdhë ose kafe. Këto njolla mund të jenë të lagura në prekje dhe të shfaqen si njolla në mure dhe tavane.

Dëmtimi i ujit, i cili lë një ndjenjë lagështie në prekje, mund të krijojë një mur dhe të shkaktojë që ai të zhvishet. Nga ana tjetër, kolonitë e mykut mund të paraqesin tekstura të ndryshme – zakonisht duke lënë një ndjenjë “të rrëshqitshme”. Herë të tjera duket si një pluhur që del lehtësisht kur e prekni.

Myku mund të përhapet shumë shpejt dhe larg vendit ku u shfaq fillimisht. Kur sporet e kërpudhave lirohen, ato mund të udhëtojnë nëpër ajër, të vendosen në pjesë të ndryshme të shtëpisë dhe të rriten kudo që gjejnë një mjedis me lagështi. Në të kundërt, dëmtimi i ujit konstatohet vetëm aty ku ka probleme me hidrosanitaret. Pra, ndërsa është e rëndësishme të trajtoni shpejt çdo problem që rrjedh, është edhe më e rëndësishme të trajtoni mykun më shpejt, sepse problemi mund të bëhet më i madh. Eliminimi i plotë i shpërthimit të mykut kërkon pastrim të mirë, dezinfektim dhe, në raste të rënda, zëvendësim të materialeve ose pjesëve të prekura.

Një tjetër ndryshim midis mykut dhe lagështisë është aroma. Ky myk është shumë i fortë (ka erë toke të lagësht “të ndenjur”) dhe është një nga karakteristikat kryesore të tij. Gjithashtu, nëse dëmtimi i ujit mund të bëhet një kërcënim për integritetin strukturor të shtëpisë, myku mund të bëhet një kërcënim real për shëndetin. Ndërsa zgjerohet, lëshon fara dhe komponime të tjera në ajër, të cilat banorët e një shtëpie mund t’i thithin. Ekspozimi i zgjatur ose intensiv ndaj disa llojeve të mykut mund të çojë në simptoma të ndryshme të helmimit, veçanërisht te njerëzit me alergji ose sëmundje të frymëmarrjes.

Disa simptoma dhe shenja të zakonshme të ekspozimit të mykut përfshijnë kollën, teshtitjen, kongjestionim e hundës ose rrjedhjen e hundës, acarimin e fytit, sytë e skuqur dhe të përlotur, kruajtjen dhe skuqjen e lëkurës, fishkëllimë ose vështirësi në frymëmarrje për shkak të acarimit të mushkërive. Së fundi, myku është veçanërisht i rrezikshëm për ata që vuajnë nga astma. Një gjë e rëndësishme: ndërsa jo të gjitha llojet e mykut janë në thelb toksike për njerëzit, ekspozimi i zgjatur edhe ndaj llojeve jotoksike të mykut mund të shkaktojë reaksione alergjike ose të përkeqësojë kushtet ekzistuese të frymëmarrjes.

Lagështira dhe myku shpesh shkojnë dorë për dore – kjo e fundit pothuajse gjithmonë ndjek të parën. Për këtë arsye, riparimi i problemeve hidraulike duhet të pasohet nga një kontroll i kujdesshëm për mykun – veçanërisht pasi myku mund të fillojë të rritet brenda 24 orëve në kushtet e duhura. Hapi i parë i trajtimit është pastrimi i zonës me uthull ose zbardhues, si dhe ajrimi i mirë i zonës. Por në asnjë rrethanë nuk rekomandohet të lyeni vendin ku është shfaqur myku përpara se të kontrollojë një teknik.