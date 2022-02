Çfarë po ndodh në bisedimet e paqes? (VIDEO)

Bisedimet vazhdojnë për kufirin bjellorusi midis zyrtarëve rusë dhe ukrainas. Është hera e parë që ata takohen që nga pushtimi i Rusisë, por shpresat për një përparim nuk janë të mëdha.

Përpara bisedimeve, Ukraina tha se donte një armëpushim dhe tërheqje ruse, ndërsa Kremlini tha se nuk do të shpallte qëndrimin e saj. Negociatorët e Rusisë kanë folur për arritjen e një marrëveshjeje që është në interes të të dyja palëve.

Delegacioni i Ukrainës përfshin ministrin e mbrojtjes Oleksiy Reznikov dhe zëvendësministrin e jashtëm Mykola Tochytskyi. Zëvendësministri rus i Mbrojtjes Aleksandër Fomin dhe ambasadori rus në Bjellorusi Boris Gryzlov janë gjithashtu midis atyre atje.

