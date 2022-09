Mbrëmjen e sotme, policia ka nisur një aksion kontrollesh në qytetin bregdetar të Vlorës si dhe në Fier.

Burime bëjnë me dije, se kontrollet po kryhen në hyrje-dalje me qëllim pikasjen e makinave me xhama të zinj dhe arrestimin e personave që janë të shpallur në kërkim.

Gjithashtu mësohet se po punohet për kapjen e personave që lëvizin me armë dhe lëndë narkotike./albeu.com