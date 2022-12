Çfarë po “gatuhet”? Putin takim me Lukashenkon javën e ardhshme

Presidenti rus Vladimir Putin dhe udhëheqësi i Bjellorusisë Alexander Lukashenko do të takohen në Minsk javën e ardhshme, ka njoftuar Kremlini.

Të dy aleatët, të cilët do të takohen të hënën, do të diskutojnë aspektet e zhvillimit të mëtejshëm midis dy kombeve dhe do të shqyrtojnë gjithashtu çështjet aktuale në agjendën ndërkombëtare.

Në deklaratën zyrtare të Kremlinit thuhej: “Më 19 dhjetor, Vladimir Putin do të zhvillojë një vizitë pune në Bjellorusi me ftesë të Presidentit të Republikës së Bjellorusisë Alexander Lukashenko. Të dy liderët do të diskutojnë aspektet kryesore të zhvillimit të mëtejshëm të partneritetit dhe aleancës strategjike ruso-bjelloruse me fokus në integrimin brenda Shtetit të Unionit, si dhe çështjet aktuale në axhendën ndërkombëtare dhe rajonale.”

Bjellorusia ka thënë se nuk do të hyjë në luftën në Ukrainë, por Lukashenko lejoi Rusinë të pushtonte Ukrainën veriore nga territori bjellorus më 24 shkurt dhe në tetor urdhëroi trupat të vendoseshin me forcat ruse pranë kufirit ukrainas.

Analistët ushtarakë perëndimorë thonë se ushtrisë së vogël të Bjellorusisë i mungon forca dhe përvoja luftarake për të bërë një ndryshim vendimtar, por rreziku që ajo mund të ndërhyjë nga veriu është një shpërqendrim i rëndë për Ukrainën pasi ajo fokusohet në luftimin e forcave ruse në jug dhe në lindje./albeu,com