Ditën e Enjte vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet me vranësira të pakta në orët e para të ditës e më pas mot i kthjellët.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndim-verilindje me shpejtësi mesatare 1-8 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetarë era fiton shpejtësi 10m/sek, shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 7 deri 15 °C

në zonat e ulëta 6 deri 24°C

në zonat bregdetare 12 deri 23 °C