Çfarë ngjyre është aura juaj bazuar në shenjën tuaj të zodiakut?

Aura, fusha e energjisë që rrethon çdo qenie të gjallë, konsiderohet të jetë e lidhur me astrologjinë, si me shenjën e çdo personi, ashtu edhe me fenomenet astrologjike që ndodhin në çdo kohë dhe mënyrën se si ato ndikojnë tek ai.

Prej disa vitesh, fotografët janë përpjekur të kapin në film atmosferën e njerëzve dhe të interpretojnë se çfarë do të thotë saktësisht për personalitetin e tyre. Astrologët, ata përpiqen të lidhin aurën dhe nuancat e saj me tabelën astrologjike të çdo personi dhe kështu ka një tendencë, veçanërisht jashtë vendit, për të kryer interpretime të grafikëve të kombinuara bazuar në aurën, shenjën dhe planetët që çdo person ka në shtëpitë e tij. Sigurisht, ekziston një mënyrë më e thjeshtë për të gjetur ngjyrën bazë të aurës suaj, dhe astrologjia e ka regjistruar atë. Pra, çfarë ngjyre është aura juaj bazuar në shenjën tuaj?

Dashi – Zjarri në të kuqe

Është e qartë se aura e një Dashi do të jetë gjithashtu e kuqe, si pasioni që ka brenda, konkurrenca, seksualiteti dhe vullneti i tij i fortë për të arritur atë që dëshiron, pavarësisht nëse në mes vendos të heqë dorë, ndonjëherë.

Demi – E gjelbër e errët

Demi e do veçanërisht natyrën, dhe kjo është e dukshme në atmosferën e tij, e cila ka nuancën e gjelbër të thellë të pemëve pyjore, të cilat kanë rrënjë të forta e të thella në tokë, njësoj si ai, në mënyrë figurative. Gjithashtu, jeshilja është ngjyra e parave dhe e bollëkut, dy gjëra që Demi i do.

Binjakët – E verdhë intensive

Ngjyra më e lumtur nga të gjitha karakterizon aurën e Binjakëve, shenjën e fundit që përfaqëson optimizmin dhe dëshirën për jetën. Binjakët janë gjithashtu shenja që e ka të vështirë të humbasë lidhjen që ka me fëmijën brenda vetes.

Gaforrja – Rozë (aka Barbiecore)

Gaforrja që dëshiron të dashurojë gjithçka dhe që mendon se e do vërtet, duke i kanalizuar ndjenjat e tij në gjithçka, edhe një palë pantofla që mund të ketë blerë dje, padyshim do të karakterizohet nga ngjyra rozë, e cila është njëkohësisht e ëmbël, intime dhe e dashur.

Luani: Portokalli e ndezur

Energjia e jashtëzakonshme që luan luani brenda tij, si në natyrë ashtu edhe në zodiak, pasqyrohet në atmosferën e tij me ngjyrën portokalli, e cila nxjerr vetëbesim, fuqi dhe një humor mbizotërimi, pikërisht ajo që ndodh në xhungël, domethënë.

Virgjëresha – Bluja mbretërore

Virgjëresha është një shenjë e ndjekjeve intensive shpirtërore. Ai gjithmonë dëshiron të vendosë në radhë të parë logjikën dhe më pas emocionin, ndërsa dëshiron gjithmonë të shprehet në mënyrë të saktë, në mënyrë që të parandalojë çdo keqkuptim që do t’i prishë programin. Blu mbretërore i përshtatet shumë seriozitetit të kësaj shenje.

Peshorja – E gjelbër-blu, si ujërat e detit Jon

Peshorja karakterizohet nga harmonia që kërkon në jetën e saj, shija e saj kombinimi origjinal i mendimeve që mund të bëjë, si dhe qetësia e saj, që të kujton ujin e detit mbi rërën e bardhë. Ata mund të kenë atmosferën më të bukur nga të gjitha shenjat, por mos e pyetni Peshoren nëse mendojnë kështu, sepse do t’ju duhet shumë kohë për t’u përgjigjur.

Akrepi – Blu e errët

Akrepi misterioz dhe i errët nuk mund të kishte asnjë lloj atmosfere tjetër: do të ishte ose e zezë (si shpirti i tij) ose blu e errët, që i referohet ngjyrave të qiellit të natës, intuitës, emocioneve, mençurisë, ndjeshmërisë dhe aftësisë së tij unike për të dalluar të vërtetën pas shumë shtresave të gënjeshtrave.

Shigjetari – Portokalli e lehtë

Shenja më filozofike synon gjithmonë larg, kultivon krijimtarinë e saj, përpiqet të thithë çdo pikë të jetës në çdo rast dhe në këtë kontekst nuk mund të mos zotëronte një atmosferë me një ngjyrë të këndshme.

Bricjapi: E kuqe e errët

Edhe burgundy do të thoshte. Bricjapi është shenja më vendimtare . Nuk kënaqet lehtë, këmbëngul shumë në qëllimin e tij, është ambicioz dhe ka atë pasionin e njeriut që duket i qetë, por brenda gjithçka është e kuqe.

Ujori: Jeshile e hapur

Më mendjehapurat dhe më të avancuarit e zodiakut janë Ujorët, prandaj ata lëshojnë ngjyrën që simbolizon shërimin. Ata gjithmonë përpiqen të rregullojnë të gjitha situatat dhe t’i vënë nevojat e të tjerëve para të tyret.

Peshqit – Vjollcë

Intuita e Peshqve është diçka unike, pavarësisht nëse ata shpesh kanë frikë ta eksplorojnë atë. Vjollca është ngjyra e magjisë dhe e ëndrrave, dhe lidhet drejtpërdrejt me artin dhe spiritualitetin.