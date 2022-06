Çfarë ndodhi dhe u tha për mosmbajtjen e festivalit “Sunny Hill” në Prishtinë, kush ka faj?

Festivali “Sunny Hill”, që mblidhte në Prishtinë mijëra njerëz dhe artistë të ndryshëm me famë në mbarë botën, sivjet nuk do të mbahet në kryeqytetin e Kosovës.

Organizatorët u tërhoqën pasi u shprehën të dëshpëruar me zvarritjet e procesit të marrjes së një toke prej 17 hektarësh për shfrytëzim lidhur me këtë ngjarje.

Paraprakisht, Komuna e Prishtinës u pajtua t’ia japë “Sunny Hill” tokën prej 17 hektarësh në Bërnicë të Prishtinës, por çështja ngeci në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila duhej ta vlerësonte ligjshmërinë e kontratës.

Pas raportimit të Gazetës Express se festivali s’do të mbahej në Prishtinë dhe se do të zhvendosej në Tiranë, në Komunën e Prishtinës dukej se kishin ende shpresë se festivali do të mbetej në kryeqytetin e Kosovës.

Nënkryetarja e Komunës së Prishtinës, Donjeta Sahatçiu reagoi e para dhe tha se festivali duhet të mbahet në Prishtinë.

“Sunny Hill Festival duhet të mbahet në Prishtinë. Shtëpia e Duas është Prishtina. Prishtina e ka hapë zemrën për Duan. Çfarëdo aventure tjetër politike është e papranueshme. #SunnyHillNëPrishtinë”, shkroi ajo në Facebook.

Por reagimet më të ashpra vërshuan pasi “Sunny Hill” njoftoi zyrtarisht për tërheqjen nga organizimi në Prishtinë.

Datat e njëjta, përvojat e njëjta, lokacioni i ndryshëm. Këtë gusht (për shkak të vonesave nga institucionet për të lëshuar lejet e nevojshme për lokacionin), ne detyrohemi të zhvendosemi në Tiranë. Duam t’ju informojmë të gjithë ata që tashmë kanë bileta, se ato vlejnë për Sunny Hill Festival 2022 – Edicioni në Tiranë, ndërkaq ata që e kanë të pamundur të marrin pjesë në Tiranë, kanë mundësinë që t’i marrin paratë e tyre. (Datat për tërheqje të parave hapen nga 1 gushti deri me 15 gusht). Më shumë detaje dhe instruksione do të jepen ditëve në vazhdim. Tiranë, po vimë!”, u tha në njoftimin e festivalit.

Dukagjin Lipa letër krerëve të shtetit

Dukagjin Lipa, organizator dhe themelues i “Sunny Hill” publikoi në Facebook një letër të cilën tha se ia kishte dërguar Presidentes Vjosa Osmani, Kryeministrit Albin Kurti, Ministrave Elbert Krasniqi dhe Hajrulla Çeku, kryediplomates Donika Gërvalla – Schwarz dhe Kryetarit të Komunës së Prishtinës, Përparim Rama.

“Me anë të këtij njoftimi, me keqardhje dhe dëshpërim të madh, ju lajmërojmë se për shkak të vonesave të shumta të shkaktuara nga mungesa e përgjigjes dhe vendimit përfundimtar për dhënien në shfrytëzim të hapësirës për festivalin, nga ana e MAPL, edicioni i këtij viti i festivalit Sunny Hill nuk do të mund të mbahet në Prishtinë”, thuhet në krye të letrës së Lipës.

Reagoi Përparim Rama. Kryetari i Prishtinës tha përmes Facebook-ut se vendimi për anulimin e këtij festivali ishte shkaktuar nga “zvarritjet e Qeverisë”.

Ky vendim, Rama tha se “do t’i shkaktojë dëm kryeqytetit në kulturë, turizëm, në zhvillimin ekonomik dhe në imazhin e vet të përgjithshëm”. Ai tha se “dështimi i këtij festivali sivjet, është humbje jo vetëm për Prishtinën, por për gjithë Kosovën”.

“Qeveria e Republikës së Kosovës duke e zvarritur procesin e vendimit të ligjshmërisë, ka tentuar të ndërhyjë në vullnetin dhe integritetin e asambleistëve shumicë të Kuvendit Komunal të Prishtinës, duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të ndërhyrë në kompetencat e Kuvendit të Komunës dhe vullnetit të shumicës, e cila përfaqëson sovranin e kryeqytetit”, u tha në reagimin e Ramës.

‘Festë’ në Tiranë

Në Shqipëri njoftuan me entuziazëm të madh që festivali “Sunny Hill” ishte zhvendosur atje.

Fillimisht, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj njoftoi në Instagram, duke shpërnarë njoftimin e “Sunny Hill”.

Edhe më i lumtur për këtë u duk kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.

“LAJM I MIRË. Festivali “Sunny Hill” vjen në Tiranë, ku në javën e parë të gushtit Dua Lipa dhe të ftuarit e saj do të ndriçojnë netët e kryeqytetit me shkëlqimin e tyre”, ka shkruar Rama

“S’ka si Tirona jo”, ka shtuar ai.

Zhgënjim në Kosovë, opozitarët e konsiderojnë skandal të Qeverisë

Ata që tashmë i blenë biletat shprehën zhgënjimin e tyre nëpër rrjetet sociale. S’ishin përgatitur të shkonin në Tiranë për festivalin dhe tani duhet ta riorganizojnë pjesëmarrjen e tyre, ose të kërkojnë kthimin e parave për biletat e blera.

Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa, reagoi jo pak i indinjuar.

“O’ nuk e duron Marksizëm-Leninizmi muzikën e Dua Lipës! Nuk durojnë socialistët e shampanjës, komunistët e kaviarit, multi-milionerët e proletariatit, formë arti që nuk kontrollohet nga Shteti-Dado i tyre”, shkroi ai në Facebook.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, e quajti skandal.

“Detyrimi për largim i festivalit “Sunny Hill”, ngjarjes që vendoste Kosovën në hartën kulturore botërore, është skandal i pariparueshëm për vendin tonë”, ka shkruar ai ndër tjerash në Facebook.

Lajmi për dështimin e mbajtjes së festivalit “Sunny Hill” në Prishtinë iu duk i pabesueshëm kryetarit të PDK-së, Memli Krasniqi.

“Është krejt e pabesueshme, por, Qeveria po e përzë nga Prishtina një ndër iniciativat më të mëdha dhe të suksesshme artistike, “Sunny Hill” Festival”, shkroi ai.

Reagimi i Qeverisë

Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal doli me një komunikatë lidhur me zhvendosjen e festivalit “Sunny Hill” nga Prishtina në Tiranë.

MAPL në reagim tha se ka kërkuar dokumente shtesë dhe sqarime për dhënien afatgjatë të pronës komunale në shfrytëzim.

“Sqarim lidhur me procesin e vlerësimit të vendimit lidhur me dhënien në shfrytëzim të pronës komunale “The Sunny Hill”. Lidhur me dhënien e pronës komunale në shfrytëzim sqarojmë se, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal nga momenti i parë ka trajtuar me kujdes maksimal Vendimin e Komunës së Prishtinës për dhënien afatgjatë të pronës komunale në shfrytëzim. Po ashtu njoftojmë opinionin publik se MAPL nuk e anuluar apo rikthyer në rishqyrtim këtë vendim, por ka kërkuar sqarim dhe dokumente shtesë të cilat mungojnë”, u tha në komunikatë.

Më pas, ministri i Kulturës Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku reagoi duke thënë se kanë patur presion dhe se iu kërkua vendim i shpejtë.

“Procesi i vendimmarrjes kërkon kohë për të qenë i plotë dhe për të mos qenë i gabuar apo abuziv. Nuk është e drejtë t’i dërgohet letër qeverisë ku t’i kërkohet vendimmarrje e shpejtë për Sunny Hill, dhe pas një kohe të shkurtë të shfaqet njoftimi se organizimi paska ndryshuar vendndodhje”, shkroi ai ndër tjerash.

Sipas tij, presioni nuk ka lënë kohë të mjaftueshme për t’u siguruar që vendimet institucionale do të ofrojnë mbrojtje të plotë të interesit publik, madje nuk lë kohë të shikohen as aspektet ligjore./Ekspress/