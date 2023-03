Çfarë ndodh me trupin tuaj kur e lini duhanin?

Pirja e duhanit lëshon mijëra kimikate të dëmshme në trupin tuaj, të cilët mund të dëmtojnë mushkëritë, zemrën dhe shumë të tjera.

Gradualisht trupi juaj do të fillojë të kthehet në një gjendje më të shëndetshme, por kjo mund të jetë një periudhë e vështirë për ta kaluar.

Kur të arrini të lini duhanin, ndjenja juaj e shijes do të fillojë ngadalë të kthehet, frymëmarrja juaj do të bëhet më e lehtë, qëndrueshmëria juaj do të përmirësohet dhe dhëmbët e lëkura juaj do të fillojnë të duken më mirë.

Cancer Research UK shkruan në faqen e saj të internetit: “Kur një cigare digjet, ajo lëshon një koktej të rrezikshëm prej mbi 5000 kimikatesh të ndryshme. Shumë nga këto kimikate janë helmuese dhe më shumë se 70 mund të shkaktojnë kancer. Nëse pini duhan, gjëja më e mirë që mund të bëni për shëndetin tuaj është ta lini duhanin. Nuk ka diçka të tillë si një cigare e sigurt. Nëse jeni një duhanpirës social ose e përdorni duhanin tuaj në mbështjellje, puro ose pipëz, kjo e vë shëndetin tuaj në rrezik”.

Sipas Healthline, trupi juaj do të fillojë të rikuperohet nga cigarja juaj e fundit pas vetëm 20 minutash.

20 minuta

Pas vetëm 20 minutash presioni i gjakut dhe pulsi juaj do të fillojnë të kthehen në nivele më normale.

Vetëm pak minuta pas cigares suaj të fundit, fibrat në tubat bronkiale do të fillojnë të lëvizin përsëri. Për shkak se ato ekspozohen vazhdimisht kur pini duhan, nuk kanë lëvizje të mirë.

Lëvizja në fibra mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të infeksionit në mushkëri.

72 orë

Tre ditë pas duhanit të fundit do të filloni të merrni frymë më lehtë.

Mungesa e kimikateve toksike do të bëjë që tubat tuaja bronkiale të relaksohen dhe të hapen më shumë. Ajri do të rrjedhë më lehtë dhe shkëmbimi midis dioksidit të karbonit dhe oksigjenit do të bëhet më i lehtë. Në mënyrë të pabesueshme, kapaciteti i mushkërive do të fillojë të rritet në këtë periudhë të shkurtër pasi të keni lënë duhanin.

1 javë

Pasi ta keni mbajtur jashtë për një javë, do ta keni më të lehtë të vazhdoni. Në fakt, ata që janë këmbëngulës dhe qëndrojnë jashtë javës së parë kanë nëntë herë më shumë gjasa të heqin dorë krejtësisht.

2 javë

Përfitimet do të fillojnë me të vërtetë pasi të keni arritur momentin historik dyjavor. Qarkullimi juaj gjithashtu do të fillojë të përmirësohet dhe funksioni i mushkërive do të rritet me 30%.

1 muaj

Pas një muaji do të filloni të ndiheni si një person i ndryshuar. Do të keni më shumë energji dhe do të ndjeni më pak simptoma të lidhura me duhanin. Kjo përfshin bllokimin e sinuseve dhe gulçim. Mushkëritë tuaja do të vazhdojnë të rriten dhe do të bëhen më të mira në mbrojtjen kundër infeksioneve.

3 muaj

Për gratë, fertiliteti do të fillojë të përmirësohet. Gjithashtu rreziku i lindjes së parakohshme do të ulet pas kësaj kohe.

1 vit

Deri tani do të shihni një përmirësim dramatik në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Më mbresëlënëse, kapaciteti dhe funksioni i mushkërive tuaja do të jenë përmirësuar, duke e bërë më të lehtë frymëmarrjen.

Ju do ta gjeni veten duke kollitur më pak dhe rreziku i sëmundjeve të zemrës rritet në gjysmën e një joduhanpirësi. Në planin financiar, mund të vini re se keni shumë para që keni kursyer nga largimi i zakonit të keq.

5 vite

Në pesë vjet, rreziku i goditjes në tru do të ulet. Kjo për shkak se arteriet dhe enët e gjakut do të kenë më pak gjasa të mpiksen. Sipas Universitetit të Karolinës së Veriut, rreziku për të vdekur nga kanceri i mushkërive është ulur gjithashtu përgjysmë./Albeu.com/.