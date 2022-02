Çfarë ndodh me trupin tonë nëse bëjmë një dush të ftohtë çdo mëngjes

Dushet e ftohta nuk janë tërheqëse për shumë njerëz. Ata kanë efekt të kundërt dhe vetëm mendimi i tyre na bën të dridhemi.

Por nëse do të dinim për përfitimet e mëdha që banjat e ftohta ofrojnë për shëndetin tonë, mund të provonim këtë ilaç të thjeshtë dhe ekonomik në shtëpi.

Shihni më poshtë, sipas ekspertëve, pse është e dobishme që të bëni dush të ftohtë.

Redukton inflamacionin

I ftohti redukton ndjeshëm ënjtjen në trup nëpërmjet vazokonstrikcionit, gjaku pompohet larg zonave inflamatore.

Rrit rrahjet e zemrës

Ndërsa venat bëhen më të ngushta, rrahjet e zemrës rriten natyrshëm për të furnizuar trupin me më shumë gjak të pasur me oksigjen. Rritja e ritmit të zemrës bën që fryma të zgjerohet për të furnizuar më shumë oksigjen në gjak. Ndërsa marrim frymë më thellë dhe pompojmë gjak me një ritëm më të lartë, qelizat tona marrin më shumë oksigjen, gjë që i ndihmon ato të funksionojnë më mirë.

Përmirëson disponimin

E megjithatë, një dush i ftohtë mund të ndihmojë në lehtësimin e stresit. Sipas një studimi të botuar në Medical Hypotheses: “Dushet e ftohta rrisin disponueshmërinë e neurotransmetuesve, siç janë endorfina”. Kjo nga ana tjetër përmirëson disponimin.

Përmirëson shëndetin e flokëve

Kur laheni në ujë të ftohtë, ju rritni shkëlqimin e flokëve. Flokët përmbajnë një proteinë të quajtur keratin, e cila vepron si një mburojë rreth folikulave për t’i mbrojtur ato nga dëmtimi. Ashtu si venat tona bëhen më të vogla kur i ekspozohemi të ftohtit, poret tona gjithashtu shtrëngohen në të ftohtë, duke e bërë lëkurën të duket më e lëmuar. Përveç kësaj, dushi i ftohtë ndihmon në largimin e toksinave nga lëkura jonë./albeu.com