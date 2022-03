Çfarë ndodh me trupin kur ne harrojmë mëngjesin

Lëndët ushqyese të siguruara nga mëngjesi janë vendimtare për rikthimin e energjisë së trupit. Të shumtë janë ata që nuk janë të vetëdijshëm për pasojat e anashkalimit të mëngjesit, ndaj edhe e lënë pas dore këtë vakt të rëndësishëm.

Edhe pse vitet e fundit theksi në një dietë të shëndetshme është vënë tek mëngjesi, ka ende nga ata që e nënvlerësojnë efektin mahnitës të mëngjesit.

Në fakt, ka nga ata që ende mendojnë se do të konsumojnë më pak kalori nëse nuk hanë mëngjes dhe kështu do të humbin peshë më shpejt. Megjithatë, jo vetëm që një efekt i tillë mungon, por anashkalimi i mëngjesit mund të çojë në shtim në peshë dhe të shkaktojë probleme të tjera që përkeqësojnë cilësinë e jetës.

Kjo është arsyeja pse është thelbësore ta përfshini këtë vakt të rëndësishëm në dietën tuaj dhe mbi të gjitha të kujdeseni për të ngrënë shëndetshëm.

A e dini se çfarë ndodh në trupin tuaj kur nuk hani mëngjes?

Nuk do të rinovoni energjinë tuaj

Për të pasur rezultate optimale fizike dhe mendore gjatë ditës, është thelbësore që të “mbushni” trupin tuaj me një mëngjes të mirë. Prandaj, anashkalimi i mëngjesit përfshin lodhjen dhe përgjumjen që nuk largohen.

Megjithatë, kini kujdes! Zëvendësimi i mëngjesit me kafe dhe krisur nuk do të funksionojë. Nëse qëllimi është mbushja e trupit me “karburant”, mëngjesi duhet të përmbajë kombinimin e duhur të ushqimeve të pasura me lëndë ushqyese thelbësore.

Niveli i sheqerit në gjak do të rritet

Ushqyesit që merrni nga mëngjesi janë thelbësore për kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak. Si rezultat, kur nuk e hani mëngjesin në kohë ose nuk e zëvendësoni mëngjesin me zëvendësues të pashëndetshëm, përqendrimi i insulinës zvogëlohet dhe trupi juaj grumbullon më shumë sheqer.

Ky është një problem mjaft alarmant, veçanërisht për njerëzit që kanë faktorë rreziku për zhvillimin e diabetit. Nëse ky problem nuk zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur, nivelet e ngritura të glukozës mund të shkaktojnë simptoma dhe sëmundje të tjera.

Do të jeni më të uritur nëse nuk hani mëngjes

Një nga pasojat e mosngrënies së këtij vakti është ndjenja e ankthit, e cila mund të shkaktojë shtim në peshë.

Edhe pse në fillim duket se nëse nuk hani mëngjes do të konsumoni më pak kalori, kjo në fakt çon në të ngrënit më shumë seç duhet, sepse anashkalimi i mëngjesit shkakton uri të pangopur.

Do të vuani nga çekuilibri emocional

Mungesa e lëndëve ushqyese, për shkak të anashkalimit të vaktit të parë ditor, mund të shkaktojë gjithashtu çekuilibër emocional.

Për shkak se ushqimet me cilësi të lartë përmbajnë substanca që sigurojnë mirëqenie, një mëngjes i keq është një shkas për stres dhe nervozizëm.

Nëse këto emocione kanë ndikuar kohët e fundit në jetën tuaj të punës ose familjes, duhet të shikoni edhe një herë dietën tuaj. Për më tepër, nuk është keq të përfshini në dietën tuaj ushqime që nxisin prodhimin e serotoninës, ku përfshihen çokollata e zezë, bananet dhe avokado.

Do të dobësojë sistemin tuaj imunitar

Ushqyesit që merrni nga mëngjesi forcojnë sistemin imunitar. Për këtë arsye, anashkalimi i mëngjesit mund të dobësojë sistemin tuaj imunitar dhe t’ju bëjë më të ndjeshëm ndaj infeksioneve.

Do të keni probleme me mashtrimin

Tretja e ngadaltë dhe kapsllëku janë gjithashtu pasojë e anashkalimit të mëngjesit. Edhe pse ka një sërë faktorësh që mund të çojnë në të njëjtat probleme, mungesa e lëndëve ushqyese e shkaktuar nga mosngrënia e mëngjesit mund të jetë shkaktar.

Është e rëndësishme të përfshini fibra dietike, acide yndyrore dhe ujë në mëngjesin tuaj. Ky kombinim ndihmon në rregullimin e funksionit të zorrëve dhe e bën më të lehtë për trupin të heqë qafe produktet e mbeturinave. Përveç kësaj, ky kombinim rregullon vlerën e pH të florës së kuqe dhe zvogëlon rrezikun e gastritit dhe dispepsit.

Ju rrisni rrezikun e sëmundjeve të zemrës

Sipas një studimi nga Shkolla e Shëndetit Publik në Harvard TH Chan, meshkujt që nuk hanë mëngjes kanë 27% më shumë gjasa të kenë atak në zemër ose sëmundje serioze të zemrës.

Është e qartë se anashkalimi i mëngjesit mund të çojë në diabet, obezitet, kolesterol të lartë dhe hipertension. Të gjithë këta faktorë ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës, dhe gjithashtu ndikojnë në shëndetin e trurit.