Çfarë ndodh me temperaturat? Parashikimi i motit për datën 27 dhjetor 2023

Ditën e Mërkurë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti pritet të jetë i kthjellët e vranësira të pakta gjatë orëve të para të ditës.

Prezencë të mjegullës dhe mjegullinës përgjatë zonave luginore në orët e mëngjesit.

Era do të jetë me drejtim veri – verilindje me shpejtësi 1-5m/sek, e cila përgjatë vijës bregdetare e kryesisht në bregdetin jugor në orët e mbrëmjes fiton shpejtësi deri 10-12m/s.

Valëzimi në dete pritet të jetë i forcës 1-2ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore -3 deri 14°C

në zonat e ulëta 0 deri 16 °C

në zonat bregdetare 1 deri 16 °C