Çfarë mund të presim nga samiti i NATO-s?

Ndërsa liderët evropianë dhe SHBA po përgatiten të takohen për herë të parë që nga fillimi i konfliktit, do të jetë një ditë e rëndë për simbolikën – ky parashikim se aleanca transatlantike është e fortë dhe i qëndron përballë Putinit.

Gjëja kryesore që Presidenti Zelensky dëshiron është një zonë ndalim fluturimi, por kjo nuk ka ndodhur sepse rreziku i konfliktit me rusët do të jetë shumë i madh.

Ne gjithashtu ka të ngjarë të dëgjojmë më shumë se çfarë mbështetje do t’i jepet Ukrainës për të luftuar një sulm kimik ose biologjik, pasi SHBA ka ngritur shqetësimet e saj se Rusia mund t’i drejtohet kësaj mundësie.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s i ka bërë thirrje Putinit që të ndalojë këtë “rrëmbim saber bërthamor”, duke theksuar se Rusia thjesht nuk mund të fitonte nëse do të kishte një luftë bërthamore.

E vetmja gjë që Putin tha se nuk donte ishte zgjerimi i NATO-s në pragun e tij dhe se ai do të donte ta shihte atë.

Por na është thënë se do të ketë një dyfishim të grupeve luftarake të NATO-s në Evropën Lindore dhe gjetkë.

NATO thotë se do të ketë forca në Bullgari, Hungari, Rumani dhe Sllovaki – të gjitha pjesë e këtij mesazhi që aleanca NATO-Perëndimore dëshiron të dërgojë se nëse Putini do t’ia bëjë këtë një anëtari jo të NATO-s si Ukraina, ai sigurisht nuk është. do ta bëj në klubin e 30-shave.