Çfarë ju duhet për të filluar të investoni në kriptomonedha?

Tregu i kriptomonedhave aktualisht ofron mundësi të mëdha dhe po rritet me shpejtësi. Kjo – sigurisht – nuk përjashton mundësinë e ndërmarrjes së rreziqeve të mëdha nëse investoni paratë tuaja pa aftësitë e nevojshme ose në platforma jo të besueshme.

Një nga mënyrat më të njohura dhe më të sigurta për të investuar në kripto është të tregtoni përmes platformave tregtare të rregulluara dhe të sigurta. Një alternativë ndaj tregtimit është blerja e kriptomonedhave përmes platformave të këmbimit si Binance dhe cex.io. Këto dy platforma pranojnë pagesa edhe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia.

Këto platforma lejojnë përdoruesit të zgjedhin, monitorojnë dhe menaxhojnë blerjen dhe shitjen në kohë reale të kriptomonedhave si Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Litecoin, Ripple, etj.

Blerja dhe shitja e kriptove ju lejon të zgjidhni në mënyrë të pavarur portofolin tuaj të monedhës dixhitale.

Shërbimi i kriptomonedhës i këtyre platformave: avantazhet

Shkëmbimi i kriptomonedhave u ofron klientëve përfitimet e mëposhtme:

-ata mund të menaxhojnë në mënyrë të pavarur portofolin e tyre kripto;

-ata mund të operojnë në siguri të plotë;

-ata do të kenë një transparencë të madhe, pasi informacioni për lëvizjet, komisionet, vlerën e monedhave dixhitale në aplikacion janë gjithmonë të dukshme;

-ata mund të blejnë dhe shesin shpejt;

-ata mund të monitorojnë dhe menaxhojnë lehtësisht blerjen ose shitjen e kriptove.

Por si të hapni një llogari për të filluar investimin në kriptomonedhë? Gjëja e parë që duhet të bëni është të hyni në këtë faqe dhe të klikoni “Regjistrohu tani, është falas!”.

Pastaj thjesht ndiqni udhëzimet, i cili do t’ju kërkojë të vendosni të dhënat tuaja personale, të ngarkoni dokumentet dhe të verifikoni identitetin tuaj me nënshkrimin dixhital. Brenda pak ditësh, llogaria do të jetë aktive. Më në fund, gjithçka që mbetet është të shkarkoni aplikacionin për të filluar funksionimin.

Dy platforma të sigurta ku ju mund të bëni investimet tuaja në kriptomonedha janë Binance dhe cex.io. Këto dy platforma pranojnë pagesa edhe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. /kriptomonedha.al/