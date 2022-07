Çfarë i dini ju shqiptarët, dele? Plazhet bosh, shtrihuni vetë ju pronarët në shezlonge

Nga Arsen Rusta

Ja pra erdhi dita.

Abuzuat nga Jugu në veri me çmimet. Tani mbajeni shezlonget për vete.

Shtrihuni aty, ju pronarët që nga kufiri Shqipërisë nuk dilni dot se jeni në kërkim nga europol e interpol. Ndërsa këtu jeni biznesmena falë aferave.

Plazhet në shqipëri i ka braktisur shtresa e mesme.

Sepse shezlonget janë super ngjitur

Të rastis ti me familjen e ngjit ke një tufë “laskarash” hashash drogë kokainë e heroinë dhe zhurma sikur janë lëshuar nga burgu e direkt në plazh

Të rastis ndonjë “bundërr” instagrami që të bën shfaqe nudo në kufijtë e pornografis.

Të rastis tabela nuk lejohet termus

Të rastis tabela ti i varfër ose i pamundur ik nga këtu plazhi është për borgjezët.

Të rastis noi grup që fjalorin e kanë K…, P…, Q..A Ropt Fisin e ku ti kenë.

Po kush është ai budalla që do vi në këto plazhe ndyrsira në menaxhimi e të bekuara nga natyra.

A mos harroni, futini ndonjë të vrar për pse më sheh shezlongu im etj etj etj me njëri tjetrin.

Situata e sotme sështë tak fak. Ka vite qe akumulohet. Tani mbajeni shezlonget pijini lëngun edhe ato hotelet e biznesmenëve në Vlorë.

Unë kam qenë plot tre herë të dokumentuara e filmuara. As mos i shkelni janë mashtruese nga ai që sot bën i lënduar për reklamën e keqe që do 40 e 60 euro në tetor dhe mëngjezin ta jep me ….. e dhomat i ka të ndyra e pa higjenë.

Yyyy rracë ropsha hajduta. Ci dini ju shqiptarët dele.

Hapni pak sytë Budva, Greqia, Italia, Kroacia, pa futur Turqin paketa që juve ja u fut aq sa ja keni fut shqiptarëve ndër vite.

Braktisni hajdutët

Le të bëjnë ata plazh me dashnoret e tyre në shezlonget e pordhës. Maksimumi 2 deri në 5 vite do falimentojnë.

Me pak fjalë shqiptarët ti shihni me dylbi, ja u paskeni fut rusëve, ukrainasve e dolët zbuluar me mungesën e tyre.

Plazh ka Det po, rërë Po, ska hoteleri turizëm, shërbim, kulturë edukatë, standart. Turista? Pafund ka edhe turista.

-Marrë nga Facebook i autorit