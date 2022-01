Çfarë është tërmeti dhe nga çfarë shkaktohet

Një tërmet është rezultat i një lëshimi të papritur të energjisë së ruajtur në koren e Tokës që krijon valë sizmike.

Tërmetet maten në përputhje me rrethanat me një sizmometër, i njohur zakonisht si një sizmograf. Madhësia e një tërmeti raportohet në mënyrë konvencionale duke përdorur shkallën Richter ose një shkallë të lidhur me momentin (me madhësinë 3 ose tërmetet më të ulët janë të vështira për tu vërejtur dhe magnituda 7 duke shkaktuar dëme serioze në zona të mëdha).