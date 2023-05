Çfarë është “sëmundja X” që i druhen shkencëtart, më vdekjeprurëse se Covid-19 dhe ende pa një vaksinë

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka krijuar një listë të shkurtër të “sëmundjeve prioritare” që mund të shkaktojnë pandeminë e ardhshme vdekjeprurëse. Shumica prej tyre tashmë dihen, por në fund të listës është “sëmundja X”.

Është emri i koduar i një sëmundjeje që nuk është e njohur për shkencën mjekësore dhe mund të shfaqet papritur. Për agjentin e “Sëmundjes X” – nëse është një virus, bakter ose kërpudhat – ka të ngjarë që nuk do të ketë vaksina ose trajtime të disponueshme, pasi do të jetë një sëmundje e re.

“Kjo nuk është fantashkencë”, tha për Telegrafin Dr Richard Hatchet i Koalicionit për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike. “Ky është një skenar për të cilin duhet të përgatitemi. Kjo është sëmundja X.”

Termi “Sëmundja X” u krijua në vitin 2018. Një vit më vonë, një sëmundje misterioze u përhap fillimisht në Kinë dhe më pas në të gjithë botën si një pandemi vdekjeprurëse. Me Covid-19 njerëzimi kuptoi rreziqet dhe sfidat e skenarit të “sëmundjes X”.

Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe ekspertë të pavarur, shkencëtarë universitarë dhe studiues, paralajmërojnë për një pandemi të ardhshme “ndoshta edhe më vdekjeprurëse” se Covid. Realiteti modern, me lëvizjen e lehtë dhe të shpejtë të popullatave nga njëri skaj në tjetrin dhe përhapjen e strukturës urbane që i sjell në mënyrë të pashmangshme njerëzit në kontakt me shumë lloje të mbretërisë së kafshëve, krijon kushtet për një skenar të ri makthi.

Kjo është edhe arsyeja pse shumë ekspertë besojnë se “sëmundja X” e radhës do të jetë zoonotike, që do të thotë se do të vijë nga kafshë të egra ose shtëpiake dhe më pas do të përhapet për të infektuar njerëzit. Megjithatë, ka burime të tjera sëmundjesh që shqetësojnë shkencëtarët, si bioterrorizmi, i cili mund të jetë shkaku i pandemisë së ardhshme.

“Nuk mund të injorohet as mundësia e një organizmi laboratorik patogjen pandemik”, theksuan ekspertët në vitin 2021 në revistën shkencore Infection Control & Hospital Epidemiology, siç kujtohet në një artikull të New York Post.

“Lëshimi i patogjenëve të tillë, qoftë përmes aksidenteve laboratorike ose si një akt bioterrorizmi, mund të çojë në një sëmundje shkatërruese X dhe është cilësuar si një rrezik katastrofik global”, shtojnë autorët.

Një tjetër skenar i frikshëm që po shqyrtohet nga autoritetet dhe që së fundmi ka qenë në qendër të debatit publik është mundësia e shfaqjes së viruseve “zombie”. Bëhet fjalë për viruse të lashta, të panjohura për botën e sotme, që janë bllokuar në akull prej shekujsh dhe mund të çlirohen për shkak të ngrohjes për shkak të ndryshimeve klimatike.

Në çdo rast, “nuk është një ekzagjerim të thuhet se ekziston mundësia që ‘sëmundja X’ e re është afër qoshes,” theksoi Dr. Pranab Chatterjee, një studiues në Departamentin e Shëndetit Ndërkombëtar në Johns Hopkins. National Post , dhe shtoi: “Vala e fundit e shpërthimeve të gripit të shpendëve H5N1 në Kamboxhia është vetëm një rast i tillë.”

Autoritetet po kërkojnë fonde shtesë për parandalimin dhe trajtimin e një pandemie të mundshme të “sëmundjes X”. “Pandemia e COVID-19 nuk ishte e para që trazoi botën dhe nuk do të jetë e fundit”, nënvizon artikulli i botuar në Infection Control & Hospital Epidemiology. “Kështu që ne duhet të përgatitemi për shpërthimin e ardhshëm sa më shpejt të jetë e mundur.”