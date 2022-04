Çfarë është Ramazani dhe pse agjërojnë myslimanët?

Nga The Conversation

Agjërimi me ndërprerje tani po bëhet popullor, me shumë përfitime shëndetësore të premtuara. Por muslimanët kanë praktikuar agjërimin në muajin hënor të Ramazanit për shekuj me radhë.

Ramazani për vitin 2022 do të fillojë të shtunën më 2 prill dhe do të zgjasë rreth 30 ditë. Më pas pasohet nga kremtimi treditor i Bajramit.

Rëndësia e Ramazanit në historinë islame

Para se të bëhej lajmëtar i Zotit, Muhamedi tërhiqej në shpellën e majës së malit Hira. Ai do të meditonte në vetmi, larg kulturës politeiste të Mekës fisnore gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Nuk jemi të sigurt nëse kjo tërheqje përfshinte agjërimin në atë kohë.

Në vitin 610, kur ishte 40 vjeç, ai përsëri shkoi në të njëjtën majë mali për të medituar. Disa javë pas tërheqjes, ai përjetoi një formë engjëllore që iu shfaq para tij, duke e urdhëruar të lexonte. Ai u përgjigj se nuk dinte të lexonte. Forma engjëllore e shtrëngoi fort dhe përsëriti urdhrin për të lexuar. Kjo vazhdoi tri herë, pas së cilës u shpallën pesë ajetet e para të Kur’anit famë lartë:

Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi njerëzit nga një copë mishi. Lexo, se Zoti yt është më Bujari. Kush i mësoi njerëzit me stilolaps. Kush u mësoi njerëzve atë që ata nuk dinë.

Muhamedi ende nuk ishte në gjendje të lexonte në një mënyrë konvencionale, por ai e kuptoi se atij i kërkohej të lexonte librin e universit dhe të mësonte prej tij, si dhe të kuptonte se ai tregonte për krijuesin e tij.

Kjo ngjarje shënoi fillimin e Islamit, shpalljen e Kuranit dhe misionin profetik të Profetit Muhamed.

Në vitin 624, kur muslimanët migruan në Medine për t’i shpëtuar persekutimit, muaji i Ramazanit u shpall i shenjtë për shkak të fillimit të misionit të Profetit dhe shpalljes së Kuranit. Agjërimi u vendos në këtë muaj si një nga pesë shtyllat e Islamit, si një mënyrë për besimtarët që të falënderojnë Zotin dhe të reflektojnë mbi mësimet e Kur’anit dhe rëndësinë e tij për besimtarët.

Çfarë përfshin agjërimi për Ramazan?

Agjërimi i Ramazanit përfshin ndërprerjen e të ngrënit, pirjes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi deri në perëndim të diellit. Praktikuesit mund të angazhohen në të gjitha këto veprime pasi të prishet agjërimi dhe të rifillojnë agjërimin në agim tjetër. Cikli vazhdon për një muaj të tërë.

Agjërimi është një nga shtyllat më të respektuara të Islamit, ku 70-80% e muslimanëve e praktikojnë atë. Prindërit i inkurajojnë fëmijët e tyre që nga mosha dhjetë vjeçare të agjërojnë gjysmë dite për t’i kushtëzuar agjërimin.

Ka përjashtime. Udhëtarët, të moshuarit, të sëmurët, shtatzënat dhe nënat gjidhënëse përjashtohen nga agjërimi me kusht që të plotësojnë ditët e munguara në një kohë të përshtatshme pas Ramazanit. Të moshuarit dhe të sëmurët kronikë kompensojnë ditët e paagjëruara duke bërë një donacion të vogël për bamirësi për çdo ditë, nëse kanë mundësi.

Duke qenë se agjërimi është nga agimi deri në perëndim të diellit, kohëzgjatja e kohës së agjërimit ndryshon në varësi të stinës dhe vendit ku ndodhet një musliman në botë. Pranë rajoneve polare, agjërimi mund të jetë pothuajse 22 orë në verë ose vetëm disa orë në dimër.

Rëndësia shpirtërore dhe përfitimet e agjërimit të Ramazanit

Ajo që disave mund t’i duket si një sprovë e vetëshkaktuar ka kuptim të thellë për qeniet njerëzore dhe Zotin, dhe marrëdhënien e tyre reciproke. Zoti shfaq përsosmërinë e zotërisë, hirit dhe mëshirës duke e bërë sipërfaqen e kësaj Toke një tryezë bekimi dhe duke vendosur të gjitha llojet e ushqimit në atë tryezë për çdo krijesë që të gëzojë.

Në Ramazan, besimtarët tregojnë një akt kolektiv adhurimi në prani të Mëshirës së Fuqishme dhe universale, ndërsa presin ftesën hyjnore në tryezën e bekimeve në kohën e prishjes së agjërimit. Ndërsa Toka rrotullohet rreth boshtit të saj, afati kohor i ngazëllyer përsëritet në mënyrë të vazhdueshme për të gjithë muajin.

Shumë njerëz harrojnë faktin se Zoti është burimi i të gjithë furnizimit. Ndërsa falënderojnë me lehtësi agjentët e shpërndarjes, ata harrojnë të kujtojnë dhe falënderojnë Zotin si ai që në fund i plotëson të gjitha nevojat e tyre. Zoti pret çmimin e falënderimit për furnizimin që ka dhënë.

Falënderimi i vërtetë është të dish se e gjithë furnizimi vjen drejtpërdrejt nga Zoti, për të pranuar vlerën e tij dhe për të ndjerë nevojën dhe varësinë tonë nga ajo furnizim.

Një agjërues e ndjen fizikisht vlerën dhe nevojën e tij për ushqimin bazë kur përjeton dhembjet e urisë dhe etjes. Meqenëse një besimtar agjëron për hir të Zotit, ata pranojnë se furnizimi, i cili mund të merret si i mirëqenë, në fakt vjen nga Zoti. Prandaj, agjërimi në traditën islame është mënyra më e mirë për të treguar një falënderim të vërtetë dhe të sinqertë.

Agjërimi zbut dëshirat. Ushtrimi i vazhdueshëm i vullnetit për të mos ngrënë, pirë apo për të pasur marrëdhënie seksuale dërgon një mesazh të fortë se është vullneti njerëzor, pra shpirti, që është në kontroll.

Agjërimi nuk ka të bëjë vetëm me të qenit i uritur ose i etur, por gjithashtu është të luftosh për të frenuar sjellje të tjera të dëmshme.

Prandaj, përfitimi themelor shpirtëror i agjërimit është ushtrimi i vullnetit dhe arritja e vetëkontrollit, thelbësore për suksesin në çdo pjesë të jetës.

Festimet e Bajramit në fund të Ramazanit

Agjërimi ka përfitime të tjera personale dhe sociale. Nëpërmjet agjërimit, të pasurit e dinë se çfarë do të thotë të jesh i uritur. Prandaj, të pasurit do të jenë më të prirur për të dhënë sadaka kur të agjërojnë. Lëmosha vjetore islame (zekati) zakonisht paguhet në Ramazan.

Myslimanët shpesh ftojnë miqtë dhe anëtarët e familjes që të bashkohen në kremtimin e darkave (iftar). Të pasurit organizojnë darka për të varfrit.

Në dekadat e fundit, pakicat myslimane në vendet perëndimore kanë filluar të ftojnë miqtë e tyre jomuslimanë në darka iftari. Organizatat myslimane kanë darka vjetore për iftar për bashkëpunëtorët dhe mbështetësit e tyre.

Në Australi, kryeministri i NSË-së, për shembull, ka mbajtur darka iftari për anëtarët e komunitetit mysliman dhe udhëheqësit e tjerë të besimit që nga viti 2004. Presidentët e SHBA-ve kanë mbajtur gjithashtu darka iftari në Shtëpinë e Bardhë.

Ramazani është kthyer në një ngjarje kulturore për të gjithë.

Ramazani kulmon me një festë tre-ditore (Eid al-Fitr), ku muslimanët bëjnë një lutje të veçantë në mëngjes, më pas vizitojnë familjen dhe miqtë. Bamirësia, e quajtur fitr, u jepet të varfërve për të siguruar që askush të mos mbetet jashtë festimeve dhe gëzimit të suksesit që vjen me agjërimin./albeu.com