Çfarë është RAM-i virtual dhe pse është e rëndësishme që telefoni juaj i ri ta ketë atë?

Është e qartë se pak më shumë RAM nuk përjashtohet, kërkohet një minimum i caktuar për funksionimin e rehatshëm të një telefoni Android.

Dhe në fillim, për të qenë të qartë, ekosistemi Android nuk ka standarde aq strikte sa App Store për aplikacionet, por as numri i madh i pajisjeve për të cilat ato duhet të optimizohen, kështu që fragmentimi ndikon në faktin. se në vend të optimizimit, strategjia e zgjedhur është: jepni më shumë memorie”.

Prandaj, nëse zgjidhni një telefon Android, përveç sa më shumë RAM, zgjidhni një model që mund të shtojë RAM virtual, domethënë të bllokojë memorien dhe një pjesë të memories së përdoruesit, e cila mund të shtohet në memorien klasike RAM për të bërë telefoni funksionon më mirë, më i shpejtë, por edhe më i qëndrueshëm – kjo do të jetë veçanërisht e rëndësishme kur përdorni shumë aplikacione në të njëjtën kohë, por në disa raste edhe kur luani lojëra.

Vivo ka bërë gjithçka që duhet me vivo X80 Lite – ka pajisur telefonin me memorie të mjaftueshme RAM, madje 8 GB, që është mbi mesataren për këtë kategori telefonash, por ka mundësuar edhe aktivizimin e memories virtuale RAM, e cila vjen në shpëtimi sa herë që 8 GB të përmendura nuk mjaftojnë.janë të mjaftueshme për çfarëdo arsye.

Sondazhi i zbulon të gjitha

Së fundmi, faqja e famshme Android Authority ka kryer një sondazh në të cilin mbi 40,000 përdoruesve iu është bërë pyetja “Sa RAM mjafton për telefonin tuaj?”. Kur shikojmë prapa disa vite më parë kur 2 GB RAM ishte e mjaftueshme për të funksionuar shumicën e telefonave, pyesim veten kur erdhëm në idenë se 6 GB ishte sasia optimale?

Sipas rezultateve të hulumtimit, numri më i madh i përdoruesve (32%) kanë deklaruar se janë të kënaqur me 8 GB memorie, ndërsa rezultati tjetër më i lartë është 6 GB (26%). Për 15% të përdoruesve, 4 GB RAM janë të mjaftueshme për funksionim të rehatshëm, ndërsa pothuajse 20% thanë se u duhen 12 GB ose më shumë.

Kështu, kompania vivo ka bërë detyrat e shtëpisë dhe u ka ofruar përdoruesve më shumë RAM sesa presin nga një telefon Android i kësaj klase – sa 8 GB RAM!

Kujtesa virtuale

Në vend që të shtojnë RAM në telefonat e tyre, disa prodhues kanë filluar të përdorin një truk që Microsoft filloi më shumë se 20 vjet më parë – memorien virtuale. Gjegjësisht, prodhuesit lejojnë që telefonat e tyre të kenë memorie shtesë në formën e memories virtuale RAM që ndahet nga një pjesë e memories ruajtëse.

Kemi parë memorie virtuale RAM në telefonat e kompanisë vivo, që do të thotë se teknologjia po merr vrull dhe është vetëm çështje se kur do të bëhet opsion standard në shumicën e pajisjeve. RAM-i virtual funksionon duke lënë mënjanë një pjesë të memories së brendshme për ruajtje, e cila është më e ngadaltë se RAM-i i shpejtë, i cili shtohet në RAM dhe përdoret kur është i mbushur, por ndihmon me operacionet më të vështira të telefonit.

Falë 8 GB RAM dhe akoma më shumë për RAM-in virtual, vivo X80 Lite mund të ekzekutojë gati 30 aplikacione njëkohësisht pa rënie të performancës. Është e vërtetë që shumica e njerëzve nuk do të përdorin kurrë kaq shumë aplikacione në të njëjtën kohë, por është mirë të dini se do të jeni në gjendje të bëni me lehtësi dhe lehtësi gjithçka që dëshironi në çdo kohë.

Sigurisht, nuk është vetëm RAM-i në këtë telefon që ka rëndësi. Telefoni vivo X80 Lite ka kamera të shkëlqyera OIS kryesore dhe dytësore, por edhe pajisje të mjaftueshme për tre vitet e ardhshme të përdorimit, të cilat do të mbulohen nga përditësimet e rregullta të sistemit operativ Android dhe siguria dhe arna të Google.