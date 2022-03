“Çfarë dreqin ishte ajo?”, momenti kur dy shpërthime të fuqishme “skuqin” Kievin, gazetari amerikan po raportonte live

Ushtria ruse ka nisur të qëllojë me artileri të rëndë kryeqytetin Kiev të Ukrainës. Ashtu siç ishte paralajmëruar, trupat ushtarake janë afruar në kufijtë e kryeqytetit dhe kanë nisur të lëshojnë raketa për t’i paraprirë pushtimit.

Dy shpërthime të fuqishme janë regjistruar direkt nga gazetari i medias amerikane “CBS Neës”. Charlie D’Agata ishte duke raportuar direkt nga Kievi për kolegët e tij, kur dy shpërthime të fuqishme “skuqën” qiellin.

“What the hell was that?!…It was almost like lightning”

Two massive blasts light up the sky over #Kyiv tonight just as journalist @charliecbs was coming off air tonight on @cbsnews#Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #RussiaUkraine #Russia pic.twitter.com/vMZ3PsTWuf

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) March 3, 2022