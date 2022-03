Çfarë do të thotë kryqi në bluzën e Zelensky?

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, është parë gjithmonë me veshje ushtarake që nga fillimi i pushtimit rus në vendin e tij. Udhëheqësi ukrainas ka dashur të qëndrojë në Kiev për të mbrojtur Ukrainën, pavarësisht se ka mundur të arratiset i sigurt me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Që atëherë dhe në të gjitha daljet e tij publike, të cilat nuk janë të pakta, ai është veshur me të gjelbër.

Në ndërhyrjen e tij në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për të kërkuar më shumë ndihmë, megjithatë, kishte një risi në veshjen e tij. Zelenski kishte veshur një këmishë të gjelbër ushtarake me një kryq në gjoks, mu në zemër, raporton Mundo Deportivo.

Është një Kryq i Hekurt me stemën e Ukrainës në qendër. Ky simbol është emblema e Forcave të Armatosura të Ukrainës dhe, për rrjedhojë, është njohja e Zelenskit për të gjithë ata burra dhe gra që janë nën komandën e tij dhe kanë lënë gjithçka për të mbrojtur integritetin territorial të vendit të tyre, pavarësisht se janë inferiorë ndaj forcave ruse.

Forcat e Armatosura të Ukrainës përbëhen nga Forcat Tokësore, Forcat Ajrore, Marina, Forcat Sulmuese Ajrore dhe Forcat e Operacioneve Speciale. Të gjithë ata janë nën urdhrin e fundit të Zelensky.

Ky nuk është një simbol nazist

Në këtë mënyrë, mohohet që Zelenski të ketë veshur një simbol nazist në këmishën e tij, dhe gjithashtu me krenari, siç ishte spekuluar me një nga mashtrimet e shumta për konfliktin midis Ukrainës dhe Rusisë.

Kryqi i Hekurt ishte një simbol nazist në Luftën e Dytë Botërore, dhe kështu, gjatë historisë ka pasur simbole të tjera të ngjashme me këtë lloj kryqi, si ai që mban Zelensky, të cilat nuk kanë të bëjnë fare me Adolf Hitlerin apo nazistët. /albeu.com/