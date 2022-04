Çfarë do të ndodhte me botën nëse do të mbylleshin minierat?

Minierat ushqejnë botën moderne, por gjithashtu shkaktojnë dëme të mëdha mjedisore. Çfarë do të ndodhte nëse do të përpiqeshim të bënim pa to?

“Nëse nuk mund ta rritësh, duhet ta minosh”, thonë minatorët. Nxjerrja e mineraleve, metaleve dhe lëndëve djegëse nga toka është një nga industritë më të vjetra të njerëzimit. Dhe oreksi ynë për të po rritet.

Shoqëria është më e varur nga shumëllojshmëria më e madhe dhe vëllimet më të mëdha të substancave të minuara se kurrë më parë. Në një vend me të ardhura mesatare, çdo vit përdoret afërsisht 17 ton lëndë e parë, ekuivalente me peshën e tre elefantëve dhe dy herë më shumë se 20 vjet më parë. Për një person në një vend me të ardhura të larta, është 26 ton ose katër elefant e gjysmë.

Nxjerrja e materialeve të reja vazhdon të jetë më e lirë se ripërdorimi për shumë substanca, duke bërë që disa ekspertë të japin paralajmërimin për presionin në rritje të minierave në botën natyrore. Një numër në rritje ekspertësh janë të shqetësuar se ndotja mjedisore e shkaktuar nga minat dhe humbja e biodiversitetit, si dhe ndikimet sociale të shkaktuara në komunitetet lokale, ndonjëherë mund të tejkalojnë përfitimet e minierave.

Po sikur të ndalonim tërësisht nxjerrjen e lëndëve djegëse fosile dhe mineraleve? Po sikur, për të mbrojtur më mirë mjedisin, njerëzimi të vendoste që përmbajtja e kores së Tokës të ishte e paprekshme?

Është një skenar i pamundur dhe që do të shkaktonte vështirësi për shumë njerëz, veçanërisht nëse do të ndodhte papritur. Por të imagjinosh një bote pa qasje në nëntokë na lejon të shqyrtojmë se sa të varur jemi bërë nga kjo nxjerrje e vazhdueshme. Ai gjithashtu na fton të marrim parasysh joseriozitetin me të cilin ne shpesh i hedhim këto materiale dhe të shqyrtojmë potencialin e anashkaluar në këto mbetje si burim materialesh të reja.

Pra, a mund të ndihmojë shqyrtimi i përfundimit të minierave për të ndryshuar mënyrën se si i përdorim materialet sot?

Victor Maus, një studiues në gjeoinformatikë dhe qëndrueshmëri në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit në Vjenë, Austri, ka kaluar tre vitet e fundit duke studiuar imazhe satelitore të sipërfaqes së Tokës për të vlerësuar sipërfaqen totale që njerëzit i japin aktualisht minierave. Rezultatet e befasuan atë. “Është një zonë me përmasa të një vendi dhe kjo është vetëm me minat që raportohen”, thotë ai.

Madhësia e tokës së minierave nuk ishte vëzhguar kurrë më parë me satelit, duke e bërë të ndërlikuar trajnimin e një kompjuteri se si të identifikojë minat nga mijëra foto. Prandaj Maus dhe ekipi i tij nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të bënin vlerësimet e tij me sy dhe kaluan orë të tëra duke gjurmuar vendet rreth formave të gropave të hapura, boshteve dhe pellgjeve të mbetjeve.

“Po shihja miniera në gjumë”, thotë ai.

Mbi tokë, ai gjeti, vendet minerare mbulonin rreth 100,000 km katrorë, më të mëdha se Austria ose pesë herë më e madhe se Uellsi. “Dhe këto janë vetëm minierat që janë aktive”, thotë Maus.

Minierat janë gjithashtu një nga format më themelore të sipërmarrjes dhe shumë lokacione nuk raportohen.

“Në realitet, sipërfaqja totale e minierave në botë është edhe më e madhe”.

Në ditën e parë të një bote që ndalon minierat, aktiviteti në të gjithë këtë hapësirë ​​kolektive do të ndalej deri në fund. Punëtorët në gropat e thella në Republikën Demokratike të Kongos do të hidhnin lopatat e tyre, minierat e qymyrit të Gjermanisë do të pushonin së zhveshuri minierat dhe varkat e vogla në deltën e Mekong do të ndalonin thithjen e rërës.

Vala e parë tronditëse do të ishte tek vendet e punës. Në të gjithë botën, përfundimi i minierave do të mbyllte rreth katër milionë vende pune formale në industri. Dhe shifra nuk do të ndalej me kaq.

“Ka një numër të tjerë njerëz që mbështeten në mënyrë indirekte në vendet e minierave që do ta bëjnë atë më të madhe”, thotë Eléonore Lèbre, e cila hulumton ndikimet sociale të minierave nga Universiteti i Queensland. Më shumë se 100 milionë mjete jetese në punën e lidhur me minierat artizanale, grupe dhe individë që minojnë në shkallë më të vogël, shpesh joformalisht do të humbasin.

Hulumtimi i Lèbre ka përfshirë studimin e efektit të mbylljes së minierave në qytete në Australinë e largët. “Në zonat rurale, ku mund të ketë pasur operacione minerare për dekada, ju keni komunitete që janë rritur të varur prej tyre”.

Këto ndikime nuk do të qëndrojnë të kufizuara në ato komunitete për një kohë të gjatë. Në ditën e shtatë, valëzime masive do të ndjeheshin në shoqëri. “Energjia do të ishte shqetësimi kryesor,” thotë John Thompson, një konsulent minierash dhe profesor në Vankuver. “Dhe qymyri do të ishte i pari që do të zhdukej”.

Qymyri është i rëndë, kështu që lëviz nëpër botë me zinxhirë të shkurtër furnizimi, shpesh duke shkuar direkt nga miniera në termocentral. “Për shkak se zë shumë hapësirë, termocentralet nuk kanë shumë për t’u mbështetur për sa i përket rezervave,” thotë ai. Rripi transportues konstant do të zbrazej ​​shumë shpejt nëse minierat do të përfundonin.

Me 35% të botës që ende mbështetet te qymyri për energji elektrike, pak vende do t’i shpëtonin një krize të papritur energjetike. Megjithatë, përdorimi i qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike nuk është i barabartë në mbarë botën pasi është 15% në Europë, 63% në Kinë dhe 84% në Afrikën e Jugut kështu që pabarazia energjetike midis vendeve do të ndihet së shpejti.

Për të përballuar këtë ndërprerje nga energjia elektrike, qeveritë mund të fillojnë të shikojnë nga e kaluara. Grevat e minierave në Mbretërinë e Bashkuar të viteve 1970, ku u zbatuan ndërprerjet e vazhdueshme dhe racionet e energjisë elektrike, mund të përdoren si një formë e kontrollit të dëmeve. “Politika treditore e javës mund të rikthehet,” thotë Thompson, duke iu referuar mënyrës sesi qeveria e Mbretërisë së Bashkuar reduktoi punën dhe prodhimin në tre ditë në vend të pesë ditëve për të trajtuar mungesën e energjisë elektrike nga grevat dhe kriza e naftës në 1973.

Një efekt indirekt, por gjymtues i rënieve të tilla të energjisë elektrike në ditët moderne do të ishte ndërprerja e komunikimit. Interneti, shumë prej serverëve të të cilit ende mbështeten në energjinë elektrike me qymyr, do të shkurtohej ose reduktohej. Rrjetet e telefonisë celulare mund të qëndrojnë më gjatë, por me më pak energji elektrike në rrjet, pajisjet e karikimit mund të bëhen luks. Linjat tokësore të lidhura me kabllo, të cilat janë të lidhura me centralet telefonike të centralizuara, do të zgjasin më gjatë, të paktën për aq kohë sa gjeneratorët dhe bateritë rezervë mund t’i mbajnë ato në funksion.

Menjëherë pas kësaj, materialet e mëdha do të bëheshin të pakta. Stoqet e rërës dhe zhavorrit, të cilët janë përbërës thelbësorë për prodhimin e betonit, janë relativisht të cekëta. Rezervat e të dyve do të shteren brenda dy deri në tre javë, thotë Thompson.

“Rëra dhe zhavorri janë materialet e ngurta më të minuara në masë”, thotë Aurora Torres, e cila hulumton presionet mjedisore të përdorimit të rërës në Universitetin Katolik të Louvain, Belgjikë.

Ka njëfarë kapaciteti për të ricikluar betonin e përdorur, por shkalla me të cilën ne përdorim beton të freskët është shumë më e madhe se normat aktuale të riciklimit. Do të kishte gjithashtu shqetësime për cilësinë. “Shumica e betonit të ricikluar “zbriten” në përdorime të shkallës më të ulët si ndërtimi i rrugëve,” thotë Torres. Pra, ndërsa do të kishte një nxitim për të zbatuar procese më të mira riciklimi, në afat të shkurtër, ndërtimi i shtëpive të reja do të binte ndjeshëm.

Ndërkohë, temperatura në shtëpitë ekzistuese do të bëhej gjithnjë e më e pakëndshme pasi dyqanet e gazit fillojnë të shterojnë pas disa javësh, duke reduktuar energjinë për ngrohje dhe ftohje. Në ekonomitë që mbështeten në termocentralet me gaz për energji elektrike si Emiratet e Bashkuara Arabe (95%), Rusia (45%), SHBA (41%) dhe Mbretëria e Bashkuar (36%), ndërprerjet e energjisë elektrike do të bëheshin më të shpeshta. Çdo prodhim i plastikës në gjendje të vazhdojë të funksionojë do të kufizohet në lëndët e riciklueshme pasi burimi i saj i gazit të zhduket.

Por shoqëria moderne ka më shumë sesa energji dhe ndërtesa.

“Do të duheshin rreth dy muaj që gjërat të ndryshonin totalisht pasi të mbylleshin minierat”, thotë Thompson.

Për bakrin, i cili është thelbësor për pothuajse të gjithë elektronikën, rezervat do të zvogëloheshin në asgjë brenda gjashtë deri në 10 javë, vlerëson Thompson.

Kjo do të çonte në rritje të çmimit të metaleve. “Nuk është e vështirë të imagjinohet se vjedhja do të rritet në këtë pikë”, thotë Thompson. Kur çmimi i bakrit u rrit në nivelet më të larta të të gjitha kohërave në vitet 2010, krimi u rrit bashkë me të. Ndërtesave, dritave të rrugëve, linjave të trenave, çdo gjë me bakër, u hoqën kabllot e tyre për t’u rishitur. Vjedhja mund të rritet për të gjitha metalet industriale, bakër, hekur, alumin, zink, plumb dhe nikel, të cilat në masë përbëjnë 98% të të gjitha metaleve të nxjerra.

Prodhimi i benzinës, naftës, plastikës dhe asfaltit rrugor do të merrte fund. Dhe me ta, karburanti fosil.

Shumica e vendeve minojnë. Kina, Australia dhe SHBA janë liderët globalë për vlerën e prodhimit të lëndëve të para, por nxjerrja përbën një pjesë shumë më të madhe të ekonomisë për disa vende të tjera. Në të paktën 18 vende, mineralet metalike dhe qymyri përbëjnë më shumë se gjysmën e të gjitha eksporteve; për disa nga këto, është më shumë se 80%. Në një skenar pa minierat e metaleve, të gjitha ekonomitë e vendeve si Surinami me minierat industriale të arit, Republika Demokratike e Kongos, ku kobalti është mbret, dhe Mongolia, një eksportues kryesor i bakrit, do të ishin në rrezik.

Simon Joëitt, gjeolog ekonomik në Universitetin e Nevadës, Las Vegas, nuk e imagjinon se si do të dukej fundi i minierave të metaleve. “Do të ishte fundi i shoqërisë siç e njohim ne sot”, thotë ai, duke vënë në dukje se ne kemi minierë tani më shumë se kurrë më parë.

Një shembull i mirë i mbështetjes sonë në rritje në një grup të gjerë metalesh është telefoni celular, thotë Jowitt. Në vitet 1980, një celular kishte nevojë për rreth 20 elementë të ndryshëm. Një smartphone i ri sot ka nevojë për më shumë se dy herë më shumë. “Jeta moderne është thjesht me minerale dhe metale intensive. Ne nuk do ta bënim pa to”, thotë ai.

Rreth tre muaj pas përfundimit të minierave, rezervat e metaleve të rralla të tokës dhe metaleve të tjera të dobishme për teknologjinë do të përfundonin, duke çuar në tendenca shqetësuese për industrinë farmaceutike, automobilistike, elektronike dhe të ndërtimit. Kjo do të çonte në papunësi masive në “një shkallë të paparë më parë”, thotë Thompson.

Pikërisht në kohën e kolapsit të zinxhirëve të furnizimit, rezervat e naftës më në fund do të mbaronin. Rezerva strategjike e naftës e SHBA-së, rezerva më e madhe e naftës në botë, përmban 730 milionë fuçi nafte të ruajtura në shpellat e kripës në të gjithë vendin, mjaftueshëm për maksimumi tre muaj. Prodhimi i benzinës, naftës, plastikës dhe asfaltit rrugor do të merrte fund.

Pas disa muajsh, furnizimet globale të ushqimit do të ishin në krizë. Rreth 50% e prodhimit të ushqimit varet nga plehrat sintetike, të cilat përbëhen nga formula të ndryshme të fosforit, kaliumit dhe gazit natyror. Rendimentet më të ulëta të të korrave mund të çojnë në mungesë ushqimore. “Veçanërisht në vendet ku klima nuk mbështet prodhimin e ushqimit”, thotë Thompson.

Karburanti nuklear rezervohet muaj më parë, kështu që mund të kalojë deri në një vit para se shoqërisë t’i mbarojë energjia bërthamore. Megjithatë, burimet e rinovueshme do të ishin krijuesit më të mirë. Kombet me prodhimin më të lartë të energjisë së rinovueshme për person do të ishin në një avantazh të madh. Islanda dhe Norvegjia, të cilat të dyja e marrin pothuajse të gjithë energjinë e tyre nga burimet hidroelektrike dhe gjeotermale, do të ishin ndër vendet më të pajisura për të kapërcyer stuhinë socio-ekonomike.

Megjithatë, në një kthesë mizore të fatit, pavarësisht kërkesës së madhe për energji të reja të rinovueshme, shkalla e vendosjes së energjisë së erës dhe diellore do të binte. Paradoksi i burimeve të rinovueshme është se, në formën e tyre aktuale, ato kanë nevojë për vëllime të paprecedentë të materialeve të minuara jo të rinovueshme.

“Rritja e burimeve të rinovueshme, ndërsa do të thotë më pak lëndë djegëse fosile jashtë tokës, do të thotë rritje të mëdha në metalet e baterive si kobalti dhe nikeli”, thotë Thompson. Panelet diellore kërkojnë sasi të mëdha silikoni për gjysmëpërçuesit. Turbinat me erë kanë nevojë për metale të rralla të tokës, si neodymium, për magnete të fuqishëm që gjenerojnë energji elektrike me rrotullimin e fletëve.

Presioni së shpejti do të rritej për të ridrejtuar të gjitha metalet që riciklohen në burime të rinovueshme. “Ne riciklojmë një sasi të mjaftueshme tashmë,” thotë Jowitt. “Shumica e metaleve bazë dhe një pjesë e vogël e elementëve të tjerë tashmë riciklohen në fund të jetës së tyre me një normë prej më shumë se 50%.

Edhe nëse teknologjia do të zhvillohej për të nxjerrë sasi të vogla të metaleve të rralla të tokës, nuk ka gjasa që ajo të plotësonte sasinë e nevojshme për të zgjeruar në masë të madhe energjinë e rinovueshme. “Kërkesa për metale tashmë është vendosur të tejkalojë prodhimin aktual shumë herë”, thotë Joëitt. Sipas Bankës Botërore, në një botë në rrugën e duhur për të mbajtur ngrohjen globale nën 2C, prodhimi vjetor i grafitit, kobaltit dhe litiumit do të jetë pesë herë më i lartë deri në vitin 2050 sesa prodhimi i sotëm.

Ekziston gjithashtu një pabarazi e madhe në shpërndarjen aktuale të metaleve tashmë të nxjerra në të gjithë botën. Shumica e metaleve të minuara dhe të përpunuara janë në përdorim në Veriun Global, ku ato janë importuar, që do të thotë se popullatat në Jugun Global do të kishin më pak akses në materiale të riciklueshme. Sipas një studimi, 20% më e pasur e popullsisë globale kanë akses në 60-75% të stokut metalik të përdorur në botë për frymë, një përhapje edhe më e pabarabartë se pabarazia e emetimeve të karbonit. Një botë e re pa miniera do të duhet të mendojë me kujdes për aksesin e barabartë në materiale.

Gjithsesi, minierat nuk do të shkojnë askund: në fakt, ekspertët parashikojnë një rritje të re të metaleve dhe minierave agregate gjatë dekadave të ardhshme./BBC, Gazeta Si/