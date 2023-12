Çfarë do të ndodhë nesër në Kuvend? Berisha: Skenari i mosbindjes civile vazhdon

Ish-kryeministri Sali Berisha ka thënë se opozita nuk do të bllokonte kurrsesi seancat ku do të diskutohej mbi buxhetin e ri, megjithatë shtoi se skenari i mosbindjes civile do të vazhdojë në parlament.

Ai tha në një konferencë për gazetarët se Rama e miratoi buxhetin vetëm në 5 minuta. Duke u ndalur te seanca plenare e nesërme, Berisha tha se opozita do të vazhdojë skenarin e mosbindjes civile.