Çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse hiqni dorë nga mishi?

Gjithnjë e më shumë njerëz në botë po vendosin të heqin ose reduktojnë mishin nga dieta e tyre. Kjo zhvendosje drejt vegjetarianizmit dhe veganizmit është rritur vitet e fundit për arsye mjedisore, etike dhe shëndetësore.

Çfarë është Veganuary?

Veganuary është një sfidë ushqimore e nisur nga një organizatë jofitimprurëse dhe synon të motivojë njerëzit të provojnë stilin e jetës vegan për muajin janar. Vitin e kaluar më shumë se 620,000 njerëz në mbarë botën morën pjesë në sfidë.

Adoptimi i një stili jetese vegan përfshin një dietë me bazë bimore së bashku me shmangien e produkteve që janë testuar në kafshë, veshje, këpucë dhe aksesorë duke përdorur lëkurën e kafshëve dhe pjesëmarrjen në ngjarje dhe shfaqje që shfrytëzojnë kafshët (p.sh. cirku). Megjithatë, më poshtë do të fokusohemi në atë që ka të bëjë me ushqimin. Le të shohim se cilat janë përfitimet e vegjetarianizmit në organizmin tonë dhe çfarë mund të ndodhë nëse “e heqim” mishin nga dieta jonë!

Rrezik i reduktuar për sëmundje kardiovaskulare

Rritja e konsumit të mishit është lidhur për shumë vite me shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare. Studimet më të fundit kanë treguar se adoptimi i një diete me bazë bimore lidhet me një rrezik të reduktuar të sëmundjeve koronare të zemrës dhe infarktit të miokardit. Përveç kësaj, konsumi i mishit shoqërohet me një rrezik të shtuar për goditje në tru, ndërsa konsumi i frutave dhe perimeve shoqërohet me një rrezik më të ulët.

Rreziku i reduktuar i kancerit

Shkalla e incidencës së llojeve të ndryshme të kancerit po rritet me kalimin e viteve, gjë që e bën parandalimin e tij jashtëzakonisht të rëndësishëm. Në lidhje me dietën, Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka kategorizuar mishin e përpunuar si kancerogjen. Në veçanti, ka të dhëna që lidhin konsumin e mishit të ftohtë me shfaqjen e llojeve të ndryshme të kancerit, si stomaku dhe zorra e trashë. Në të kundërt, adoptimi i një diete me bazë bimore lidhet me një rrezik më të ulët të kancerit.

Rreziku i reduktuar i diabetit mellitus

Kontroll më i mirë i sheqerit në gjak, nivele të reduktuara të kolesterolit, një perimetër më i vogël i belit dhe nivele të reduktuara të inflamacionit vërehen te njerëzit që miratojnë një dietë të ekuilibruar me bazë bimore. Kombinimi i marrjes së ulët të kolesterolit (për shkak të mungesës së mishit) dhe marrjes së lartë të fibrave nga frutat dhe perimet ndihmon në uljen e peshës trupore dhe zvogëlimin e rrezikut të diabetit.

Funksionim më të mirë të zorrëve

Kalimi në një model të të ushqyerit vegjetarian ka përfitime të mëdha në funksionin e zorrëve. Fijet bimore që marrin nga ushqimet bimore, si frutat, perimet, bishtajoret, arrat etj. ato janë ushqim për bakteret “të mira” që jetojnë në zorrën tonë të trashë duke forcuar kështu funksionet e zorrëve. Në të kundërt, rritja e konsumit të mishit mund të çojë në rritjen e niveleve të inflamacionit në zorrët tona. Zorrë është “truri i dytë” në trupin tonë, ai ndërvepron me organe dhe sisteme të ndryshme të trupit duke ndikuar në shfaqjen e shumë sëmundjeve kronike. Kjo është arsyeja pse ruajtja e shëndetit të zorrëve është e lidhur drejtpërdrejt me shëndetin tonë të përgjithshëm.