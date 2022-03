Çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse hani banane çdo ditë?

Bananet janë të ëmbla nga natyra dhe mund të hahen si ëmbëlsirë, por në një version shumë më të shëndetshëm. Megjithatë, shumë besojnë se konsumimi i tyre kontribuon në shtimin e peshës.

Megjithatë, ky reputacion ka tendencë të jetë një gjë e së kaluarës. Kjo për shkak se bananet kanë treguar se ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore. Kështu më poshtë do të shihni se çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse hani një banane çdo ditë.

Tretja juaj do të përmirësohet. Bananet përmbajnë niseshte tretëse e cila arrin në zorrën e trashë dhe kontribuon në rritjen e baktereve të mira. Pra, nëse hani një banane në baza ditore, ju mbroni sistemin tretës nga sulmet e baktereve që shkaktojnë probleme gastrointestinale.

Do të përmirësojë funksionin e trurit dhe shëndetin e përgjithshëm. Kjo është për shkak se bananet janë të larta në kalium. Një banane mesatare përmban 422 miligramë kalium, ose rreth 12 për qind të vlerës ditore të metalit, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit. Kaliumi është thelbësor për shëndetin e trupit dhe funksionimin e duhur të trurit. Mungesa e tij sjell simptoma si lodhje, dobësi muskulore, reflekse të ulëta, aritmi, anemi, dhimbje koke të forta, presion të lartë të gjakut, dhimbje të zorrëve dhe ënjtje të gjëndrave.

Rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare do të reduktohet. Banania ndihmon në kontrollin e niveleve të LDL (kolesterolit të keq) dhe parandalon ngurtësimin e arterieve.

Do të rrisë ndjenjën e ngopjes. Bananet përmbajnë një lloj fibrash, niseshte rezistente, e cila ndihmon në uljen e urisë dhe ndjenjën e ngopjes.

Humori juaj do të përmirësohet. Shumë njerëz betohen se banania, përveçse është e shijshme, është edhe antidepresanti më i mirë. Ai përmban një aminoacid thelbësor, triptofanin, i cili nxit prodhimin e serotoninës në tru, duke përmirësuar kështu humorin.

Së fundi, bananet janë karburanti më i mirë për stërvitje. Ushqimet më të mira para stërvitjes janë ato që përmbajnë sheqerna natyrale për energji, por që nuk ndikojnë në stomak. Bananet i plotësojnë të dyja. Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se këto fruta përmbajnë disa përbërës që përmirësojnë performancën atletike.