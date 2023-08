Çfarë do të ndodh me termometrin? Meteorologu zbulon si ndryshon moti pas të mërkurës

Vranësirat që kanë përshkuar vendin javën e fundit nuk duhet të shqetësojnë aspak ata që kanë vendosur të shhkojnë me pushime në 15 ditëshin e dytë të gushtit.

Kjo pasi, duke nisur nga e mërkura e kësaj jave, pritet që moti të përmirësohet dhe temperaturat të rriten.

Kështu ka zbuluar meteorologu i “MetoAlb”, Hakil Osmani në një intervistë të fundit, duke thënë se deri të mërkurën ka shance për reshje të pakta shiu.

“Fillim java ka sjellë shpeshtësinë e vranësirave, të cilat do të krijojnë dhe mundësira për reshje të pakta dhe të papërfillshme, të fokusuara këto në zonat lindore. Duke filluar nga dita e mërkurë e në vijim, pritet të ketë përmirësim të motit. Kjo do të thotë se do të kemi intervale të gjata me kthjellime që do të jenë përgjatë vijës bregdetare. Por jo vetëm përmirësim të kushteve të motit, do të kemi dhe temperatura të larta gjatë kësaj jave”, tha ai.

Sa i përket motit për 10 ditëshin e fundit të gushtit, ai tha se temperaturat do të arrijnë sërish deri në 40 gradë Celsius.