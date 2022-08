Çfarë do të bënit nëse do të ishit në vend të Ramës? Berisha përgjigjet nga protesta: Në minutën e katërt!

Ish-kryministri Sali Berisha ka marrë pjesë në protestën e organizuar nga shoqëria civile për vrasjen me gomone të 7-vjeçares në Himarë.

Berisha është pyetur nga gazetarët se çfarë do të bënte nëse do të ishte në vendin e kryeministrit Edi Rama.

Ai është shprehur se nëse do të ishte në vend të kryeministrit, Bledi Çuçi do të ishte shkarkuar brenda pak minutave.

“Nëse do të isha në vendin e Edi Ramës, Bledi Çuçi nëse nuk do të dorëhiqej për 3 minuta, në të katërtën do e shkarkoja unë. Atë bashkë me ministren e Turizmit, si personat drejtpërdrejt përgjegjës”, u shpreh Berisha./albeu.com/