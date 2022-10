Çështja e detit në Hagë, Rama: Ende nuk kemi konsesus me Greqinë

Komunitetit Politik Europian ka takimin e parë përurues, këtë të enjte në Pragë. Ky komunitet u krijua me idenë e Macron, për t’i ulur në tryeza ta larta vendimmarrëse të Brukselit, edhe vendet të cilat aspirojnë të bëhen pjesë e unionit.

Lufta në Ukrainë i ka dhënë një shtysë kësaj mbledhjeje, gjë që e shprehu Kryeministri, para se të niste takimi me dert të mbyllura.

“Nuk është një ide e re, është një ide e shumë e vjetër, por e rilindur në kohë krizash dhe shpresoj që nuk do të kemi kriza të tjera dhe të cilat mos të na duhet të bëjmë mbledhje të tilla si kjo, por nga kjo mbledhje ne do të vazhdojmë dhe do të ndërtojmë diçka shumë të rëndësishme për të gjithë komunitetin dhe njerëzit europian.”

Gazetarët pyetën Ramën cila është vlera e shtuar për Shqipërinë, duke qenë pjesëmarrëse në këtë Komunitet. Rama këtë e shpjegoi duke thënë se u jep mundësi të gjitha vendeve europiane të jenë së bashku.

“Shqipëria është pjesë e rajonit të Ballkanit Perëndimor, e rrethuar nga vendet e Bashkimit Evropian si një e tërë dhe për ne është absolutisht vendimtare, që edhe pse nuk jemi ende në BE, ne jemi evropianë”, tha Rama.

Konkluzionet e këtij takimi me pjesëmarrje të gjerë, do ti jap Presidenti i Çakisë, që mban aktualisht presidencën e BE. Nga takime me dyer të mbyllura, liderët pritet të konkuludojnë me një platformë për qasjen që duhet të ketë BE dhe vendet jo anëtare për agresionin rus ndaj Ukrainës, që ka nisur që prej shkurtrit.