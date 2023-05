Çështja Beleri, Xhaçka zbardh bisedën me homologun grek: Blerja e votës, shkelje e rëndë e ligjit tonë

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka ka zbardhur nëpërmjet një postimi në Twittter bisedën me ministrin e jashtëm grek Nikos Dendias për çështjen e Fredi Belerit.

Xhaçka u takuas sot me Dendias në kuadër të samitit të Këshillit të Jashtëm në BE që u zhvillua në Bruksel.

Në shkrimin e saj në Twitter Xhaçka bën me dije se i theskoi homologut grek se çështja Beleri është çështje gjyqësore që nuk duhet të ndikojë në faqen e re që dy vendet kanë hapur në marrëdhëniet dypalëshe.

1/3 The meeting w/my colleague & good friend 🇬🇷 FM @NikosDendias in Brussels was a good opportunity to discuss in a frank manner Mr. Beleri’s case.I made it clear that this is a judicial matter that should not affect the new page we have opened in our bilateral relation. pic.twitter.com/XSH1uTqTaw

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) May 22, 2023