Çështja Beleri, Dendias dhe Xhaçka takohen në Bruksel

Ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias, ka postuar në Twitter një foto me homologen e tij shqiptare, Olta Xhaçkën, ministre për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Xhaçka u takuas sot me Dendias në kuadër të samitit të Këshillit të Jashtëm në BE që u zhvillua në Bruksel. Krahas fotos ministri grek shkruan se gjatë diskutimit më Xhaçkën u cek edhe çështja e arrestimit të kruebashkiakut të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri.

Më herët ministri Dendias kishte theksuar se çështjen e Belerit do ta ngrihet në Këshillin e Punëve të Jashtme.

“Sot do të diskutojmë me kolegët në Këshill për çështjen e Ballkanit Perëndimor. Kështu do të kem mundësinë të ngre qartë çështjen e ndalimit të kryetarit të zgjedhur të Bashkisë Heimarra, z. Beleris. Prej aty kam ndërmend të takohem me homologun tim shqiptar menjëherë më pas. Mendoj se do të jetë një bisedë shumë interesante” , tha Nikos Dendias.

Kujtojmë se Fredi Beleri u arrestua më 12 maj, në ambientet e jashtme të lokalit të tij, nën akuzën për “korrupsion aktiv në zgjedhje”.