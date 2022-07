Çelja e negociatave, Kryemadhi bën paralajmërimin: Rruga drejt BE do pengohet!

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, ka reaguar në lidhje me hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian.

Përmes një postimi në Facebook, Kryemadhi u shpreh se është vetëm fillimi i një kapitulli të ri, ndërsa ka shtuar se askush i veshur me pushet nuk e do integrimin e vendit dhe do të bëjë çmos për të penguar rrugën tonë drejtë Unionit.

Postimi i plotë:

Mirënjohje ndaj çdo vendi të Bashkimit Europian, për këtë ditë të sotme të çeljes zyrtare të negociatave, që i hap rrugën procesit më të rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë me të drejta të plota në familjen europiane.

Ky është vetëm fillimi i një kapitulli të ri, ndërsa detyrat për ta çuar përpara këtë rrugë, e ngarkojnë çdo aktor politik e shoqëror në vend, me përgjegjësi të reja për të realizuar transformimin rrënjësor e të gjithanshëm që Shqipëria europiane ka nevojë!

Njerëzit në karrige nuk e duan dhe do të bëjnë çmos për ta dështuar këtë rrugë, në favor të autokracisë së pushtetit të tyre. Qeveria shqiptare institucionalisht, duhet të çlirohet nga praktikat e deri tanishme korruptive, klienteliste, në shkelje të ligjit dhe ndrydhje të të drejtave e lirive të qytetarëve.

LSI si parti parlamentare dhe forcë vendimtare në vend, do të dedikojë energjitë për të çuar përpara nismat ligjore dhe angazhimet institucionale që e realizojnë sa më parë integrimin e plotë të Shqipërisë në BE.

Tepër kohë është humbur me dështime për shkak të vendimeve personale të politikës së ditës. Duke

vonuar integrimin në BE, kemi humbur qytetarët tanë që janë larguar në emigrim drejt jetës më të mirë në BE.

Është koha që Shqipëria të bëhet Europë në të gjitha standardet. Është koha që Shqipëria të vendosi në fokus të veprimit qytetarët dhe aspiratën europiane të familjeve e fëmijëve të vendit!/albeu.com/