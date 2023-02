Ç’duhet të bëni për të shmangur problemet me motorin e makinës kur është ftohtë

Temperaturat e ulëta dhe ngrica e bëjnë të vështirë ndezjen e motorit në mëngjes. Në temperatura të ulëta, lubrifikuesi i motorit bëhet më i trashë dhe nuk mund të lubrifikojë siç duhet pjesët e motorit. Si rezultat, duhet një kohë e gjatë për lubrifikimin e duhur.

Në mëngjes duhet ta lëmë motorin të ngrohet për rreth një minutë, në mënyrë që të ketë një lubrifikimi të pjesshëm të komponentëve të motorit, ndërsa gjatë lëvizjes fillimisht drejtuesi nuk duhet të rrisë shpejtësinë befas, por të përdorë shpejtësi të madhe në kutinë e shpejtësisë me kthesa të ulëta.

Në rastet e rralla kur ka lagështi në tubat e karburantit, mund të ngrijë dhe të parandalojë kalimin e karburantit. Makinat me naftë përballen me një problem më të madh. Është një fenomen i zakonshëm në ditët shumë të ftohta dhe në temperatura nën -10 ° C që vaji të bëhet i trashë, me rezultat që nuk ka injektim të duhur të karburantit.

Rezervuari i karburantit duhet të jetë gjithmonë plot, sepse në një rezervuar gjysmë të zbrazët vaji bëhet më i trashë. Makinat e vjetra, të cilat janë të pajisura me karburatorë, janë veçanërisht të ndjeshme ndaj kushteve të ftohta, kryesisht për shkak të grykave të tyre të vogla, të cilat mund të bllokojnë dhe parandalojnë avullimin e lagështirës, ​​duke shkaktuar akumulimin e akullit.

Sigurisht që kjo nuk vlen për makinat moderne, të cilat nuk kanë karburatorë. Në përgjithësi, në kushte ekstreme të motit ne duhet ta kemi makinën tonë në gjendje të mirë. Shërbimi vjetor zgjidh shumë nga këto probleme dhe jetëgjatësia e mirë e baterisë mund të fuqizojë motorin edhe në temperatura shumë të ulëta.

Ngrohja e duhur, si dhe drejtimi i kujdesshëm me shpejtësi të ulët të motorit, do t’i japë kohën e nevojshme për përgatitjen e duhur të motorit, në mënyrë që ai të mund të performojë në potencialin e tij të plotë kur dhe ku të jetë e nevojshme.