Canal+ mohon një marrëveshje Mbappe-Real Madrid

Gazeta gjermane Bild zbuloi ekskluzivisht se Mbappe dhe Real Madrid tashmë kishin arritur një marrëveshje që do ta çonte lojtarin francez në Bernabeu këtë verë.

Futbollisti do të fitonte, sipas Bild, 50 milionë euro, që do ta bënte lojtarin më të paguar në botë.

Megjithatë, Canal + Franc mohoi që kjo marrëveshje ekziston duke iu drejtuar ambientit më të drejtpërdrejtë të Mbappe-s, i cili do ta kishte mohuar direkt në këtë media.

Canal+Francia shpjegoi se lojtari është i fokusuar që ta mbyllë mirë sezonin me PSG-në, me Ligën e Kampionëve si synimin e tij kryesor. Ai nuk dëshiron që asgjë apo askush ta ndajë nga ai objektiv dhe nuk do të vendosë për të ardhmen e tij deri në fund të sezonit, sipas Canal + France. /albeu.com/