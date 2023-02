Bylykbashi: Edi Rama e ka kthyer parlamentin në varrmihësin e demokracisë

Deputeti i PD, Oerd Bylykbashi duke folur nga forlorja e Kuvendit, tha se sot parlamenti ëhstë marrë peng.

Sipas tij tashmë mazhoranca e ka kthyer parlamentin në varrmihësim e demokracisë

“Ky parlament është kthyer në varrmihësin e pluralizmit demokratik. Ky grup parlamentar po varros përditë të drejtat e deputetëve për të ëprfaqësuar qytetarët. kemi kërkaur fjalën, të ngremë çështje, të kontrollojmë qeverinë. Kemi kërkuar ngritje e një komisioni hetimor ër një nga skandalet më të mëdha që ka përfshirë jo vetëm Shqiëprinë por edhe SHBA-të, pasi kemi të bëjmë me një kryeminsitër korruptues. këkrojmë komision parlamentar për këtë gjë. Është empapranueshme ajo që dgjova që Byroja ka vendosur të pezullojë ligjin për Komisionet Hetimore. Edi Rama ju ka ulur kokën. Ky parlament duhet të hetojë në të drejtën e vet. Ky parlament dhunon çdo gjë. kemi kërkuar mocion me dabat, shtyhet. kemi kërkuar seanca me pyetje, shtyhet. rama nuk vjen se po foli do i mbahet shënim çdo gjë. Janë përjashtuar më shumë se 15 deputetë, për të zbrazur pjesëne opozitës. Dhunim më brutal se kaq nuk ka”, tha Bylykbashi.

/AlbEu.com/