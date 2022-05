Bullizmi ndaj Ronela Hajatit, Eurovision bën paralajmërimin

Gjatë perfomncës të këngëtares shqiptare Ronela Hajati e cila përfaqëson Shqipërinë në Eurovizionin e Torinosa ka marrë një vrull komentesh negative si fyerje , tallje, meme, për pamjen e saj fizike.

Pak ditë pas performancës së tij të parë, organizatorët e EBU janë të detyruar të mbajnë qëndrim: diskriminimi në kontekstin e konkursit të këngës nuk do të tolerohet.

Paralelisht me sulmet ndaj Ronelës, në rrjetet sociale kanë nisur edhe sulmet frontale ndaj makinerisë së EBU (European Broadcasting Union, që mbledh operatorët kryesorë televizivë) për mënyrën se si po menaxhon komunikimin. Ka kritika për të gjithë organizatën italiane, krahasuar me edicionin shumë fatkeq të vitit 1991. Po ashtu, reagime të shumta ka pasur dhe nga mungesa e Blancos, përfaqësuesit të Italisë që këndon bashkë me Mahmood, në provën e parë që u mbajt para disa ditësh. E gjithë kjo ka sjellë një deklaratë publike nga EBU-ja.

“Ne dënojmë fuqishëm të gjitha format e diskriminimit dhe jemi të tronditur nga niveli serioz i arritur nga abuzimi në internet që u është drejtuar atyre për të cilët punojnë fort për të prodhuar spektaklin e këtij viti.”

Por nuk ndalen me aq dhe paralajmërojnë këdo që kapërcen kufirin: Çdo sjellje e paligjshme do të bllokohet menjëherë dhe në raste të rënda ne do t’i denoncojmë këta persona tek autoritetet kompetente vendore.

Polemikat para Eurovizionit nuk kanë munguar asnjëherë, por këtë vit ndoshta kanë qenë më të dhunshme dhe të padrejta se zakonisht. Aq sa e bëri vetë Ronelën të lëshonte mllefin në internet: Më mungon studioja ime, muzika, emisionet e mia, fansat e mi! Kam pesë muaj që punoj me çdo detaj dhe njerëzit janë të pakënaqur. Kaq mundem. Më falni! Fikeni televizorin kur të transmetohet kjo performancë e keqe që ta harroni më shpejt./albeu.com