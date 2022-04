“Bugatti”, Cristiano Ronaldo “zbraz” xhepat për orën e re (FOTO LAJM)

Futbollisti me famë botërore, Cristiano Ronaldo, ka shpenzuar miliona dollarë për orën e tij të pabesueshme Bugatti.

Ora e re thuhet që kushton mbi 1 milion dollarë (757,000 £).

Ora ka të ngjarë të jetë një nga orët më të shtrenjta të vitit 2022 dhe përputhet me hipermakinën e personalizuar të Ronaldos Bugatti Chiron.

Ylli i Manchester United, Ronaldo është një nga atletët më të paguar në botë dhe ora e tij ka të ngjarë të vlejë shumë më tepër se çmimi i shitjes me pakicë.që përputhet me hipermakinën e tij të personalizuar Chiron, është e veshur me 232 diamante dhe përmban një mini kopje lëvizëse të motorit të automjetit brenda.

Ekziston një mini-kopje e motorit ë16 të Chiron, e krijuar nga kristali safir.

Ora është 55 milimetra e gjerë dhe 20 milimetra e gjatë, ndërsa ka 232 diamante baguette të bardhë si dhe 109 safirë të zinj, me gjithsej 21 karat gurë të çmuar.

Për më tepër, ora paraqet një përfaqësim të dizajnit të grilës së Bugattit. Ka një kuti kristali kryesisht safiri./albeu.com