Britania: Londra do ta klasifikojë Wagnerin si organizatë terroriste

Autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar do të shtojnë kompaninë ushtarake private ruse Wagner në listën e tyre të organizatave terroriste, raportoi të martën gazeta Daily Mail, duke cituar Sekretaren e Brendshme Suella Braverman. Lajmi është konfirmuar edhe nga BBC.

“Wagner është një organizatë e dhunshme dhe shkatërruese që ka vepruar si një mjet ushtarak jashtë vendit për Rusinë e Vladimir Putinit”, tha Braverman, sipas gazetës.

“Ndërsa regjimi i Putinit vendos se çfarë të bëjë me përbindëshin që ka krijuar, aktivitetet e vazhdueshme destabilizuese të Wagner nuk bëjnë gjë tjetër veçse u shërbejnë qëllimeve politike të Kremlinit”, vazhdoi ministrja.

Sekretarja britanike e Brendshme ka fuqinë të “ndalojë” – të nxjerrë jashtë ligjit – organizatat që ajo i konsideron të përfshira në akte terroriste. Kjo “kërkesë” është zbatuar tashmë në 78 raste, veçanërisht ato të Shtetit Islamik dhe Al-Kaedës, sipas Aktit të vitit 2000, dhe në 14 të tjera – veçanërisht duke përfshirë organizatat e Irlandës së Veriut si IRA – sipas legjislacionit të mëparshëm. Është një vepër penale në Mbretërinë e Bashkuar t’i përkasësh ose të mbështesësh këto organizata.

“Wagner është i përfshirë në plaçkitje, tortura dhe vrasje brutale,” argumentoi Braverman, sipas Daily Mail. “Kjo është arsyeja pse ne e ndalojmë këtë organizatë terroriste dhe vazhdojmë të ndihmojmë Ukrainën kudo që mundemi në luftën e saj kundër Rusisë”, shtoi ministri, për të cilin kompania mercenare është një “kërcënim për sigurinë globale”.

Përfshirja e Wagner në listën e organizatave terroriste do të bëhet me një masë që do të paraqitet në Parlament të mërkurën, sipas raportimeve në shtypin britanik.

Në korrik, Londra njoftoi sanksione kundër 13 individëve dhe subjekteve juridike të lidhura me Wagner në Afrikë, duke i akuzuar ata për krime lufte.

Dy javë pas vdekjes së themeluesit të Wagner, Yevgeny Prigozhin, Moska ende nuk ka njoftuar asgjë në lidhje me shkakun e rrëzimit të avionit në të cilin ai ishte.