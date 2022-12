Britania, Italia dhe Japoni do të ndërtojnë avion luftarak të gjeneratës së ardhshme: Fluturim pa pilot dhe i aftë të lëshojë raketa hipersonike

Kryeministri britanik Rishi Sunak ka njoftuar një bashkëpunim mes Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Japonisë për të zhvilluar një avion të ri luftarak që përdor inteligjencën artificiale.

Sunak thotë se sipërmarrja e përbashkët synon të krijojë mijëra vende pune në Mbretërinë e Bashkuar dhe të forcojë lidhjet e sigurisë.

Kombet do të zhvillojnë një luftëtar të gjeneratës së ardhshme, që do të hyjë në shërbim në mesin e viteve 2030, që përfundimisht do të zëvendësojë avionin Typhoon.

Shpresohet se avioni i ri Tempest do të mbajë armët më të fundit, raporton BBC.

Puna për ndërtimin e tij tashmë është duke u zhvilluar, me synimin për të krijuar një avion luftarak që do të ofrojë vjedhje shpejtësie, do të përdorë sensorë të avancuar dhe madje edhe inteligjencë artificiale për të ndihmuar pilotin njerëzor kur ata janë të mbingarkuar ose nën stres ekstrem.

Ai gjithashtu mund të fluturojë pa ndihmën e një piloti nëse kërkohet dhe mund të jetë në gjendje të lëshojë raketa hipersonike.

Por ndërtimi i një avioni kaq kompleks është jashtëzakonisht i shtrenjtë, zhvillimi i avionit F35 ishte programi më i shtrenjtë i ndërmarrë ndonjëherë nga Pentagoni, kështu që Britania ka kërkuar partnerë.

Italia ishte tashmë në bord, dhe shtimi i Japonisë është një lëvizje domethënëse, në një kohë kur Britania po ndërton lidhje më të ngushta me aleatët në rajonin Indo-Paqësor, e shqetësuar për një Kinë më të sigurt.

Vende të tjera ende mund t’i bashkohen programit. Franca, Gjermania dhe Spanja tashmë janë duke punuar së bashku për dizajnin e tyre të veçantë, siç janë Shtetet e Bashkuara.

Për Mbretërinë e Bashkuar, kjo marrëveshje nuk ka të bëjë vetëm me sigurinë, por edhe me ekonominë. Shpresa është se zhvillimi i një avioni të ri luftarak mund të krijojë dhe mbështesë mijëra vende pune në Mbretërinë e Bashkuar dhe të hapë dyert për më shumë eksporte armësh.

Sunak do të nisë fazën e parë të madhe të programit gjatë një vizite në RAF Coningsby, në Lincolnshire, të premten.

Përpara vizitës, ai tha: “Siguria e Mbretërisë së Bashkuar, si sot ashtu edhe për brezat e ardhshëm, do të jetë gjithmonë e një rëndësie të madhe për këtë qeveri. Kjo është arsyeja pse ne duhet të qëndrojmë në avantazhin e përparimeve në teknologjinë e mbrojtjes, duke tejkaluar dhe duke manovruar ata që kërkojnë të na bëjnë dëm. Partneriteti ndërkombëtar që kemi shpallur sot me Italinë dhe Japoninë synon të bëjë pikërisht këtë, duke nënvizuar se siguria e rajoneve Euro-Atlantike dhe Indo-Paqësorit janë të pandashme. Gjenerata e ardhshme e avionëve luftarakë që ne projektojmë do të na mbrojë ne dhe aleatët tanë anembanë botës duke shfrytëzuar forcën e industrisë sonë të mbrojtjes, duke krijuar vende pune duke shpëtuar jetë.”

John Healey, sekretari i mbrojtjes në hije i Laburistëve, tha se partia e tij e mbështeti partneritetin, por paralajmëroi për trajnime.

“Ministrat duhet të bëjnë të qartë se si kjo përshtatet me planet më të gjera për të ardhmen e RAF, duke përfshirë mënyrën se si ata do të parandalojnë vonesat në trajnimin e pilotëve me avion të shpejtë,” tha ai./albeu.com